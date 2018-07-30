Murat Boz'un göbekli hali olay olmuştu! 6 yılda muhteşem değişim

Murat Boz'un 2012 yılında Bodrum'da denize girerken çekildiği fotoğraflar olay olmuştu. O dönem bir hayli kilo alan ve göbeği çıkan ünlü şarkıcı hırs yaptı ve 6 yıl içinde inanılmaz değişti.

Murat Boz'un göbekli hali olay olmuştu! 6 yılda muhteşem değişim

Yakışıklı popçu Murat Boz sosyal medya hesabından kaslarını sergilediği pozunu takipçileriyle paylaştı. Murat Boz'un 2012 yılında Bodrum'da denize girerken çekildiği fotoğraflar olay olmuştu. O dönem bir hayli kilo alan ve göbeği çıkan ünlü şarkıcının fotoğrafları günlerce konuşulmuştu. Boz, o görüntülerden sonra kendini spora verdi.

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Murat Boz'un göbekli hali olay olmuştu! 6 yılda muhteşem değişim

Haftanın büyük bölümünü spor yaparak geçiren ünlü şarkıcı fit haliyle dikkat çekti. Boz, son olarak sosyal medya hesabından baklavalı vücudunu paylaşıp altına 'Eğer istersen olur! Erteleme, üşenme, vazgeçme' mesajını yazdı. Spor salonundan çıkmayan ünlü popçu kaslarını sergilediği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

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Murat Boz'un göbekli hali olay olmuştu! 6 yılda muhteşem değişim

Özellikle son dönemde Aslı Enver'le ayrılan Murat Boz, kendini iyice işine ve spora adadı.

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Murat Boz'un göbekli hali olay olmuştu! 6 yılda muhteşem değişim

İşte Murat Boz'un son halleri...

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