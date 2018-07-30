Murat Boz'un göbekli hali olay olmuştu! 6 yılda muhteşem değişim

Yakışıklı popçu Murat Boz sosyal medya hesabından kaslarını sergilediği pozunu takipçileriyle paylaştı. Murat Boz'un 2012 yılında Bodrum'da denize girerken çekildiği fotoğraflar olay olmuştu. O dönem bir hayli kilo alan ve göbeği çıkan ünlü şarkıcının fotoğrafları günlerce konuşulmuştu. Boz, o görüntülerden sonra kendini spora verdi.