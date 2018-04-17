Murat Boz'un ayrılık sonrası ilk paylaşımı

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Aslı Enver ve Murat Boz'un ayrıldıklarına dair haberler magazin gündemini derinden sarsmıştı. Ayrılıkları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ve sosyal medya hesaplarından da birbirilerini silmeyen çiftten ilk hamle Murat Boz'dan geldi.
Amerika'ya kafa dinlemeye giden Murat Boz, annesinin doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı. Boz fotoğrafı, "İyi ki doğdun annem" notuyla paylaştı;
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7 Mart 1980 Tarihinde Zonguldak'da doğdu. Karadeniz Ereğli (Zonguldak)'de doğan Murat Boz 1996 senesinde İstanbul'a gelerek Güzel Sanatlar Lisesi eğitimini burada tamamladı. Bu dönem içerisinde Atatürk Kültür Merkezi vDEVAMI »
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