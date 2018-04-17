Murat Boz'un ayrılık sonrası ilk paylaşımı

Aslı Enver ve Murat Boz'un ayrıldıklarına dair haberler magazin gündemini derinden sarsmıştı. Ayrılıkları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ve sosyal medya hesaplarından da birbirilerini silmeyen çiftten ilk hamle Murat Boz'dan geldi.

Amerika'ya kafa dinlemeye giden Murat Boz, annesinin doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı. Boz fotoğrafı, "İyi ki doğdun annem" notuyla paylaştı;