Murat Boz'la Aslı Enver ayrıldı! 2,5 yıllık aşk bitti

Güzel oyuncu Aslı Enver ve yakışıklı şarkıcı Murat Boz, 2.5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Aslı Enver, ayrılık kararının ardından Murat Boz'la birlikte oturdukları evden taşındı.

Murat Boz'la Aslı Enver ayrıldı! 2,5 yıllık aşk bitti

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Aslı Enver ile Murat Boz’un ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi. Çiftin birlikteliği 2016’da başlamıştı. Aslı Enver, Murat Boz’un jüri üyeliği yaptığı “O Ses Türkiye”nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Murat Boz'la Aslı Enver ayrıldı! 2,5 yıllık aşk bitti

Aslı Enver ve Murat Boz’un ilişkisi 2017’nin mayıs ayında da sekteye uğradı. Yaşadıkları sorunlar yüzünden birlikteliklerini noktalayan ikili, ayrılığa 2 ay dayanabildi.Yeniden bir araya gelmelerinin ardından birbirlerinin aileleriyle de tanışan ikilinin evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak çift sürpriz bir kararla yeniden ayrıldı.

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Murat Boz'la Aslı Enver ayrıldı! 2,5 yıllık aşk bitti

Hürriyet'te yer alan habere göre; Enver, eşyalarını toplayarak Murat Boz’la birlikte yaşadıkları evden taşındı. İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi.

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Murat Boz'la Aslı Enver ayrıldı! 2,5 yıllık aşk bitti

Konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmazken çiftin ayrılık haberleri şimdiden geniş yankı uyandırdı.

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