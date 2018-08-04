Murat Boz'dan kafaları karıştıran paylaşım!

Oyuncu Aslı Enver ile 2 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Murat Boz'un, instagram hesabından yaptığı paylaşım 'Aslı Enver'i unutamıyor' şeklinde yorumlandı.

Murat Boz'dan kafaları karıştıran paylaşım!

Aslı Enver ve Murat Boz bir süre önce 2 buçuk yıllık büyük aşklarını bitirmeye ve yollarını ayırmaya karar verdi. Ancak ayrılmalarına rağmen birbirlerine sosyal medya üzerinden gönderme yapmaya devam ediyorlar. İşte Aslı Enver'in paylaşımının ardından Murat Boz'un yaptığı paylaşım ve yorum...

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Murat Boz'dan kafaları karıştıran paylaşım!

Oyuncu Aslı Enver ile 2 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Murat Boz'un, Instagram hesabından yaptığı paylaşım 'Aslı Enver'i unutamıyor' şeklinde yorumlandı. Aslı Enver, Yunanistan tatiline giderken Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Murat Boz'dan kafaları karıştıran paylaşım!

Murat Boz, Aslı Enver'in bu paylaşımından sonra Instagram hesabından, konserinde söylediği aynı şarkıyı paylaştı.Yakışıklı şarkıcı paylaştığı videonun altına; "Ne varsa eskilerde var" notunu düşerek takipçilerini şaşırttı.

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Murat Boz'dan kafaları karıştıran paylaşım!

İşte Murat Boz'un o paylaşımı...

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