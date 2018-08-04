Murat Boz'dan kafaları karıştıran paylaşım!

Aslı Enver ve Murat Boz bir süre önce 2 buçuk yıllık büyük aşklarını bitirmeye ve yollarını ayırmaya karar verdi. Ancak ayrılmalarına rağmen birbirlerine sosyal medya üzerinden gönderme yapmaya devam ediyorlar. İşte Aslı Enver'in paylaşımının ardından Murat Boz'un yaptığı paylaşım ve yorum...