Murat Boz yüzünden işinden oldu! Olaylı gece

Murat Boz ile Soner Sarıkabadayı, önceki gün İstinyePark Zuma'da akşam yemeği yedi. Mekan çıkışı görüntülenen iki şarkıcı, objektiflere poz verdi. Muhabirlerin "Sosyal medyada hayranlarınız, sevgiliniz Aslı Enver'i photoshop'la hamile gösterdi. Hayırlı olsun, baba oluyormuşsunuz" sözleri üzerine Murat Boz, "Başka sorunuz var mı?" şeklinde sert bir yanıt verdi.