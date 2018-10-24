  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Murat Boz ve Emre Altuğ gibi starların yapımcısı da konkordato istedi...

Murat Boz ve Emre Altuğ gibi starların yapımcısı da konkordato istedi...

Murat boz, Emre Altuğ, Ferman Toprak ve Soner Kabadayı gibi ünlü isimlerin yapımcılığını yapan Dokuz Sekiz Müzik, borçlarını ödeyemeyince konkordato başvurusu yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-10-2018 13:05 - Güncelleme: 24-10-2018 13:05

Dokuz Sekiz Müzik, konkordato için mahkemeye başvurdu. Dokuz Sekiz Müzik, Koray Avcı, Cem Adrian, Fettah Can, Aydilge, Ferman Toprak, Emre Altuğ, Yasemin Mori, Murat Boz ve Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin yapımcılığını üstleniyor.

MAHKEMEYE BAŞVURDU... Sözcü'nün haberine göre, Dokuz Sekiz Müzik Yapım Menajerlik Sanatsal Organizasyonlar Sanayi ve Ticaret Limited şirketi ile firmanın patronu Ahmet Çelenk İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

İNDİRİM İSTEMİYOR ERTELEME İSTİYOR... Mahkeme, yedi günlük süre içerisinde alacaklıların konkordatoya itiraz edebileceklerini bildirdi. Şirketin avukatı Ahmet Gürel, konkordato başvurusunun alacaklarda indirim talep etmediğini, sadece vade için yapıldığını söyledi.

GELİRLER LİRA, BORÇ DÖVİZLE OLUNCA... Dolarla yapılacak bir ödemede sıkıntı çıktığını dile getiren avukat "Kötü durumda değiliz. Dolar bazında bir ödememiz vardı" dedi. Dövizle mülk satışının yasaklanmasının da kendilerini zora soktuğunu anlatan Gürel, "Borcun iki katı mal varlığı var. Bankalara borcumuz yok. Gelirler lira, borçlar döviz olunca sıkıntılı bir dönem başladı" diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Murat Boz ve Emre Altuğ gibi starların yapımcısı da konkordato istedi... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro