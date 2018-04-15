Murat Boz keyiflerde Aslı Enver kederlerde seni sulara yelken açtı

Kısa bir süre önce 2,5 yıllık ilişkilerine noktayı koyan Murat Boz ve Aslı Enver ayrılmışlardı. Murat Boz ayrılık sonrası seni sulara açılırken Aslı Enver acı çekiyor.

Herkes onların evlenmesini beklerken onlar ayrıldı. Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılık kararı herkesi şoke etti. Murat Boz ve Aslı Enver neden ayrıldı henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak son gelen haberler şaşırtıyor. Twitter

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Bu yaz evlenecek olan Aslı Enver ile Murat Boz çiftinin 2 yıllık aşkları 1 hafta önce bitmişti. Murat Boz, soluğu Miami'de aldı. Aslı ise Murat ile birlikte oturduğu evi gözyaşları içinde boşalttı

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Şarkıcı Murat Boz, Maslak’taki dairesini bir süre önce 2 milyon 200 bin liraya satmıştı. Murat Boz, üzerine para koyup Amerika Miami’de yatırım yaptı. 40 katlı Icon Residence’dan ev aldı.







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