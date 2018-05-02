Murat Boz ile Aslı Enver ayrılığının detayları ortaya çıktı

Güzel oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ayrılıklarıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Levent Loft'taki dairede çıkan tartışmada eline ne geçerse fırlatan Aslı Enver; o gün evi terk etti, ertesi gün eşyasını aldırdı.

Murat Boz ile Aslı Enver ayrılığının detayları ortaya çıktı

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in 2.5 yıllık aşkı iki hafta önce sona ermiş ve ilişkilerini sessiz sedasız bitirdikleri için neden ayrıldıkları ve ayrılığı kimin istediği, magazin basınında gündem olmuştu. Sabah'tan Bülünt Cankurt; ünlü çiftin ayrılıklarının sessiz sedasız olmadığını yazdı. İddiaya göre; Murat Boz ile Aslı Enver, birlikte kirada oturdukları evde yaşadıkları büyük bir kavga sonucu ayrıldı.

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Murat Boz ile Aslı Enver ayrılığının detayları ortaya çıktı

Buna göre; Levent Loft'taki evin salonundaki bağrış çağrış sırasında Aslı Enver, eline ne geçirdiyse fırlatmaya başladı. Murat Boz ise kurtuluşu kendini odaya kilitlemekte buldu. Aslı Enver, siniri geçtikten sonra eşyalarını toplayıp evden taşınmak istedi. Siteye bir araç çağırdı ama site yönetimi, pazar günü taşınmanın yasak olduğunu söyleyip aracı içeri almadı.

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Murat Boz ile Aslı Enver ayrılığının detayları ortaya çıktı

Aslı Enver, evi terk edip o akşam bir arkadaşında kaldı ve pazartesi günü de evde nesi var nesi yoksa alıp hem evi, hem de Murat Boz'u terk etti.

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Murat Boz ile Aslı Enver ayrılığının detayları ortaya çıktı

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