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Murat Başoğlu'nun paylaşımı Ebru Polat'ı çıldırttı!

Murat Başoğlu'nun paylaşımı Ebru Polat'ı çıldırttı!

Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal ilişkisi ortaya çıktıktan 8 ay sonra Instagram hesabından ilk kez bir paylaşım yaptı. Başoğlu'nun yaptığı paylaşım şarkıcı Ebru Polat'ı fena halde kızdırdı.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 12:03 - Güncelleme: 23-04-2018 12:03

Sunucu Murat Başoğlu üzerinde 'Işık sarsın sizi' yazan, melek kanatlarının olduğu panonun önünde çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Murat Başoğlu'nun fotoğrafının altına yazdığı sözün Ebru Polat'ın bir şarkısında geçtiği ortaya çıktı.

"ALLAH KAHRETSİN": 2.sayfa'nın Instagram hesabından yayınlanan Murat Başoğlu'nun paylaşımı Ebru Polat'ı kızdırdı. Şarkıcı Ebru Polat, "Allah kahretsin bir de benim şarkı sözümü kullanmış mesajında... Lanet olsun!" yorumunda bulundu.

"EFSANE GERİ DÖNDÜ": Öte yandan Murat Başoğlu'nun 8 ay sonra yaptığı 'melek kanatlı' paylaşıma takipçilerinden gelen yorumlar ise dikkatlerden kaçmadı...

YENİDEN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ: Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 'usule ve yasaya aykırı' olarak değerlendirdiği 9 Mart'ta verilen beraat kararına itiraz ederek kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurmuştu.

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KİMDİR ?
Murat Başoğlu
MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

Murat Başoğlu, 1968 yılında İzmir’de doğdu. 17 yaşından podyumlara çıktı. 10 yıl sonra ise ekranlara transfer olan ve 5 sene televizyonda çeşitli projelerle yer aldı. Televizyonda ilk iş olarak 1996 yılında Şebnem Dönmez il

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EBRU POLAT KİMDİR?

Son dönem yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Ebru Polat kimdir aslen nereli kaç yaşında? Ebru Polat sevgilisi var mı? Ebru Polat özel hayatı ve biyografisi internethaber'de. 2007 yılında piyasaya sürdüğü "&Cc

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