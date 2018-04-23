Murat Başoğlu'nun paylaşımı Ebru Polat'ı çıldırttı!

Sunucu Murat Başoğlu üzerinde 'Işık sarsın sizi' yazan, melek kanatlarının olduğu panonun önünde çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Murat Başoğlu'nun fotoğrafının altına yazdığı sözün Ebru Polat'ın bir şarkısında geçtiği ortaya çıktı.

"ALLAH KAHRETSİN": 2.sayfa'nın Instagram hesabından yayınlanan Murat Başoğlu'nun paylaşımı Ebru Polat'ı kızdırdı. Şarkıcı Ebru Polat, "Allah kahretsin bir de benim şarkı sözümü kullanmış mesajında... Lanet olsun!" yorumunda bulundu.



"EFSANE GERİ DÖNDÜ": Öte yandan Murat Başoğlu'nun 8 ay sonra yaptığı 'melek kanatlı' paylaşıma takipçilerinden gelen yorumlar ise dikkatlerden kaçmadı...

YENİDEN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ: Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 'usule ve yasaya aykırı' olarak değerlendirdiği 9 Mart'ta verilen beraat kararına itiraz ederek kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurmuştu.