Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu gerçeği işte bilirkişi raporu

Yaz boyu konuşulan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başaoğlu ile teknedeki cinsel ilişki görüntüleri mahkemece incelendi. Yüz tanıma sistemi ile teknedeki kişinin Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu olduğu kanıtlandı.

Murat Başoğlu'nun teknesinde yaşadığı samimi anlar bir magazin muhabiri tarafından görüntülenmiş ve olayın ortaya çıkmasının ardından ensest ilişkiye girdikleri iddiasıyla ikili hakkında 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla dava açılmıştı. Dava dosyasında 37 fotoğraf ve bir de video yer alırken ikilinin görüntüleri üzerinde uygulanan yüz tanıma sistemi sonrasında teknedeki isimlerin Murat ve Burcu Başoğlu olduğu kesinleşti. İkilinin arasındaki ilişki, başsavcığılın iddianamesinde tam anlamıyla ensest olarak tanımlanıyor.

İddianamede şu ifadeler dikkat çekti: "Şüpheli Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın 28/07/2017 günü Murat Başoğlu'na ait "Apostol" isimli tekne ile saat 16:00 civarında, Yalıkavak Mahallesinde bulunan X… Beach'den hareket ettikleri, ikisi birlikte tekne ile uzaklaştıkları, Yalıkavak civarında bir koyda durdukları, orada teknenin üst kısmında birlikte yalnız vakit geçirmeye başladıkları, fotoğrafları ve videoyu çeken magazin muhabirinin görev yaptığı gazetenin magazin servisinden temin edilen fotoğraf ve video içeriklerine göre teknenin üst kısmında herkesin görebileceği bir biçimde cinsel birliktelik yaşadıkları, görüntülerin tüm yazılı ve görsel basında haber olmasıyla olayın tüm kamuoyuna yansıdığı, dosyamız şüphelileri arasında evlenme yasağını da kapsayan amca – yeğen akrabalık ilişkisi olması nedeniyle soruşturmamıza konu olayın toplumsal ahlakı ve değer yargılarını ayrıca kamu vicdanını zedeleyici mahiyete büründüğü…"

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BURCU BAŞOĞLU'NUN EŞİ TANIK : Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı'nın ifadesi de iddianameye girdi. Selçuk Kabadayı, soruşturmaya konu olayın olduğu gün yani 28/07/2017 günü eşi Burcu'nun kendisine amcasının tekneyle gezmek istediğini söylediğini, eşinin kendisini de çağırdığını ancak kendisinin antrenman yapacağı için gitmek istemediğini ve gitmediğini, Murat Başoğlu ve eşi Burcu Başoğlu Kabadayı'nın o gün tekne gezintisinden akşamüstü saat 18:30 – 19:00'a doğru döndüğünü, basında yer alan haberlerdeki görüntüleri Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek Başoğlu ile birlikte Murat Başoğlu ve eşi Burcu Başoğlu Kabadayı'dan öğrendiğini, öğrendiği ortamda Murat Başoğlu'nun evinde dördünün birlikte bulunduğunu, görüntüleri görmesinin üzerine Hande Bermek Başoğlu ile birlikte çok şaşırdıklarını, eşi Burcu'nun ilk olarak kendisine "amcam o gün beni sadece dudağımdan öptü" diyerek yaşananları inkar ettiğini, ertesi gün ise amcasının kendisini öpme olayının ilk olmadığını, olay günü teknede ise işi öpmenin de ötesine götürdüğünü, bu sefer daha farklı şeyler yaptığını söyleyerek olayı itiraf ettiğini, yaşananlarla ilgili cinsel birliktelik durumunu içeren fotoğrafları gördüğünde ise kararını verip eşi Burcu Başoğlu Kabadayı'ya boşanma ve tazminat davası, Murat Başoğlu'na ise tazminat davası açtığını, basında yer alan tüm görüntülerdeki Murat Başoğlu ile öpüşen ve cinsel birliktelikte bulunan kadının eşi Burcu Başoğlu Kabadayı olduğunu..." beyan etti.

Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu'nun çirkin ilişkisinin yeni görüntüleri var! HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN