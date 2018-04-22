Murat Başoğlu skandaldan sonra ilk kez geri döndü sessizliğini bozdu

2017 yılının en büyük skandalı Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun Bodrum'da bir tekne de uygunsuz bir biçimde görüntülenmeleri olmuştur. Bu olay günlerce konuşulmuştu hala konuşulmaya ve son kararın ne olacağını, olayın taraflarının akıbeti merak ediliyor.
Sunucu Murat Başoğlu başta olmak üzere, olayın tüm tarafları kendi köşelerine çekilmiş ve sessizliğe bürünmüştü. Şu sıralar sadece hukuki yollardan ve kararlardan haberler alınabiliyor. Ancak Murat Başoğlu, aylar sonra ilk kez bir fotoğraf paylaşarak, ölüm sessizliğini bozdu.
İŞTE MURAT BAŞOĞLU'NUN AYLAR SONRA PAYLAŞTIĞI İLK FOTOĞRAF; 2017'nin en büyük magazin skandalına imza atarak yeğeniyle br teknede görüntülenen sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının duruşması Bodrum'da görülmüş ve amca yeğene beraat kararı çıkmıştı.
YURTDIŞINA MI YERLEŞECEKLER; Yaşanan skandalın ardından Murat Başoğlu kendini eve kapamış, yurtdışına çıkmak için mahkemeye başvurmuştu. Yurtdışına çıkma yasağı mahkeme kararıyla kaldırılan Başoğlu, Bodrum’daki evini el altından satılığa çıkardı. Başoğlu, evini kendilerini tanımayan yabancı uyruklu bir alıcıya satmaya karar verdi. Satış işlemlerinin ardından ünlü sunucunun yurtdışına çıkacağı ve uzun bir süre Türkiye’ye dönmeyeceği öğrenildi
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