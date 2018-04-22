Murat Başoğlu skandaldan sonra ilk kez geri döndü sessizliğini bozdu

Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun Bodrum'da bir teknede uygunsuz bir biçimde yakalanmalarının ardından, sunucu Murat Başoğlu'ndan aylar sonra ilk paylaşım geldi.

2017 yılının en büyük skandalı Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun Bodrum'da bir tekne de uygunsuz bir biçimde görüntülenmeleri olmuştur. Bu olay günlerce konuşulmuştu hala konuşulmaya ve son kararın ne olacağını, olayın taraflarının akıbeti merak ediliyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

Sunucu Murat Başoğlu başta olmak üzere, olayın tüm tarafları kendi köşelerine çekilmiş ve sessizliğe bürünmüştü. Şu sıralar sadece hukuki yollardan ve kararlardan haberler alınabiliyor. Ancak Murat Başoğlu, aylar sonra ilk kez bir fotoğraf paylaşarak, ölüm sessizliğini bozdu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

İŞTE MURAT BAŞOĞLU'NUN AYLAR SONRA PAYLAŞTIĞI İLK FOTOĞRAF; 2017'nin en büyük magazin skandalına imza atarak yeğeniyle br teknede görüntülenen sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının duruşması Bodrum'da görülmüş ve amca yeğene beraat kararı çıkmıştı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 10