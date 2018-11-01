Murat Başoğlu 'Ölüm tehditleri alıyorum. Ben namuslu bir insanım'

Dün eşini tehdit ettiği ve yanında çalışan bayanı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ünlü sunucu Murat Başoğlu, bugün tekrar Bodrum adliyesine gelerek olayla ilgili Emre Sönmez isimli çalışanından şikayetçi oldu. Burnunda darp izi olduğu görülen Başoğlu, gözyaşları içerisinde yaşananları anlatarak, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Cep telefonundan eski eşi Sadiye Hande Bermek’e attığı mesajları da gösteren Başoğlu, eşinin kendisine silah sıksa bile şikayetçi olmayacağını belirterek şunları söyledi “Olay günü yanımda çalışan elemana verdiğim bazı vekaletnameler vardı. Onları almak için eve gittim. 20 dakika önce zaten oğlumu eve bırakmıştım. Yani ev basma olayı falan yok. Fakat eşim eski bir polisi kendine koruma tutmuş zannedersem. Çünkü ben eve gittiğimde evde bir adam vardı. Kapının üstünde anahtar vardı zaten anahtarlı açtım girdim. Ben dedim ki “Napıyorsunuz” sadece bunu söyledim. Adam üstüme atladı zaten. Burnumu yaraladı, omzum sakat, raporlarım var zaten. Kendisi emekli polis olduğu için işlerin nasıl yapılacağını biliyor. Raporları ona göre düzenlemiş zaten. Ben kendisinden davacı oldum ve koruma talebi için müracaatta bulundum. Polis olduğu için bu işleri iyi biliyor kulağıma eğilip seni öldüreceğim, aileni öldüreceğim, bi daha çocuğunu göremeyeceksin gibi tehditlerde bulundu. Ben elimi bile kaldırmadım. Çünkü kavga etmeye gitmedim. Benim karımla bir alıp veremediğim yok. Her gün eve uğrayıp çocuğumu görüyorum. Okuldan ben alıyorum, spora götürüyorum. Burada benim normal bir hayatım var. bugüne kadar yazılan bütün yalan haberlere rağmen sustum, konuşmadım. Ama artık konuşma zamanı bence susmaya gerek yok. Görüyorum ki sustukça herkes üstünüze geliyor”.