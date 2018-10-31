Murat Başoğlu gözaltına alındı eski eşi Hande Bermek'ten şok itham

MUĞLA Bodrum'dan gelen son dakika habere göre Murat Başoğlu boşandığı eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit etmekten gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan Murat Başoğlu adliyeye sevk edildi.

Olayın detayları da ortaya çıktı. Bodrum'un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii'nde 48 yaşındaki Sadiye Hande Bermek ile boşandığı eşi Murat Başoğlu (50) arasında ailevi nedenlerden sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Bermek'in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez (47) ile Murat Başoğlu arasında arbede yaşandı.

Hastanelik oldular Emre Sönmez ve Başoğlu, şiddet içeren kavgadan sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldılar. Hande Bermek'in şikayeti üzerine Murat Başoğlu, jandarma tarafından Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve Emre Sönmez'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.