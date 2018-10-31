Murat Başoğlu gözaltına alındı eski eşi Hande Bermek'ten şok itham

MUĞLA Bodrum'dan gelen son dakika habere göre Murat Başoğlu boşandığı eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit etmekten gözaltına alındı. Murat Başoğlu'nun Hande Bermek'in yanındaki arkadaşı Emre Sönmez'i hastanelik edecek kadar dövdüğü öğrenildi.

Olayın detayları da ortaya çıktı. Bodrum'un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii'nde 48 yaşındaki Sadiye Hande Bermek ile boşandığı eşi Murat Başoğlu (50) arasında ailevi nedenlerden sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Bermek'in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez (47) ile Murat Başoğlu arasında arbede yaşandı.

Hastanelik oldular

Emre Sönmez ve Başoğlu, şiddet içeren kavgadan sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldılar. Hande Bermek'in şikayeti üzerine Murat Başoğlu, jandarma tarafından Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve Emre Sönmez'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.



3 ay önleyici tedbir uygulanacak

Başoğlu'nun bugün adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, Başoğlu hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında, 3 ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Murat Başoğlu öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede ilişkiye girerken objektiflere yakalanmıştı. Ünlü sunucu önce bu kişinin Rus uyruklu bir kadın olduğunu iddia etmişti. Sonrasında teknedeki kişinin Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada geçen mart ayında her iki sanık için beraat kararı çıkmıştı.





Hande Bermek boşandı ama aynı evdeydi

Hande Bermek amca yeğen ilişkisi ortaya çıkınca 2017 eylül ayında Kuşadası Adliyesi'nde, mal paylaşım protokolü imzalayıp, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ancak çift sonraki günlerde yeniden aynı evde yaşarken görüntülenmişti. Yukardaki fotoğrafta o dönemde çekilmişti.

Hande Bermek kimdir?

Hande Bermek ünlü işadamı Ayhan Bermek'in kızı. 14 yıldır Murat Başoğlu ile evli olan Hande Bermek daha önce de aldatma sebebiyle boşanmıştı. Hande Bermek kocasını 2 yıl önce başka kadınlarla yakalayınca soluğu mahkemede almıştı.Görülen duruşmada çift, tek celsede boşanmış. Ama Başoğlu, eşinin gönlünü almayı başarıp onu yeniden evlenmeye ikna etmiş.

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