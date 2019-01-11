Murat Başoğlu ekranlara dönüyor skandalın ardından tehditler savurdu

2017 yazında yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede çekilen görüntülerinin basına sızmasının ardından skandal ilişkisi ifşa olan Murat Başoğlu, uzun bir aradan sonra kameralara takıldı. Gazetecilere güle oynaya röportaj veren sunucu, hem etrafa çok sert tehditler savururdu hem de ekranlara geri döneceği sinyalini verdi.

"Bazı haddini bilmeyenler adam öldürmeyi sinek öldürmek zannediyorlar" diyen Başoğlu, ardından "Allah’a şükür kimse öyle bir şeye cesaret edemez. Benim adım Murat Başoğlu. Ben bastığım yerde ayağımın izini bırakırım. O yüzden herkes aklını başına devşirecek." diyerek kendisini eleştirenleri açık açık tehdit etti.

"UYKULARI KAÇSIN İSTİYORUM": Başına gelen olaydan sonra düşmanlarını tanıdığını ve onlardan bir bir hesap soracağını söyleyen sunucu, "Her kötü olayın bir iyi sonucu vardır. Önemli olan benim bunlardan ne ders çıkardığımdır. Ben bunlardan çok güzel dersler çıkardım. Allah’ıma şükür beni çok seven insanlar olduğunu gördüm...