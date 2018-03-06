Murat Başoğlu Burcu Başoğlu skandalında son gelişme kesinleşti!

2017 yazının en berbat skandallarından biriydi. Murat Başoğlu önce teknede bir kadınlar eşi Hande Bermek'i aldatırken görüntülenmişti. Murat Başoğlu önce iddiaları reddetmişti. Ardından Bu kadının Murat Başoğlu'nun öz yeğeni olduğu iddiaları gelmişti. Murat Başoğlu bu kez aldatmayı kabul etti ancak o kadının öz yeğeni olduğunu reddetmişti. Ancak daha sonra o kadının öz yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak Murat Başoğlu ve Hande Bermek boşanmıştı.