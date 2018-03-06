Murat Başoğlu Burcu Başoğlu skandalında son gelişme kesinleşti!

2017 yazının en berbat skandallarından biriydi. Murat Başoğlu önce teknede bir kadınlar eşi Hande Bermek'i aldatırken görüntülenmişti. Murat Başoğlu önce iddiaları reddetmişti. Ardından Bu kadının Murat Başoğlu'nun öz yeğeni olduğu iddiaları gelmişti. Murat Başoğlu bu kez aldatmayı kabul etti ancak o kadının öz yeğeni olduğunu reddetmişti. Ancak daha sonra o kadının öz yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak Murat Başoğlu ve Hande Bermek boşanmıştı.
Murat Başoğlu’nun teknesinde yaşanan o anlar bir magazin muhabiri tarafından görüntülendi ve olayın ortaya çıkmasının ardından ensest ilişkiye girdikleri iddiasıyla ikili hakkında ‘Hayasızca hareketlerde bulunma’ suçlamasıyla dava açıldı.
Sözcü'den Ömer Altay'ın haberine göre, dava dosyasında 37 fotoğraf ve bir de video yer alırken ikilinin görüntüleri üzerinde uygulanan yüz tanıma sistemi sonrasında teknedeki isimlerin Murat ve Burcu Başoğlu olduğu kesinleşti. İkilinin arasındaki ilişki, başsavcığılın iddianamesinde tam anlamıyla ensest olarak tanımlanıyor. Murat Başoğlu teknede birlikte görüntülendiği kadın için "Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti.
İşte iddianameden öne çıkan kısımlar… Cumhuriyet Başsavcılığımızca yazılı ve görsel basında yer bulan, soruşturma dosyamıza örnekleri de alınan, toplumsal değer yargılarını, kamu vicdanını ve toplumsal ahlakı zedeleyici mahiyet arz eden haber içerikleri ihbar kabul edilip (usul ekonomisi de gözetilerek haberlere konu olan kişiler ve soruşturma dosyamızın başvurucuları hakkında şüpheli sıfatlarıyla) ”Hayasızca Hareketlerde Bulunma” suçu isnadıyla resen soruşturma başlatıldı.
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