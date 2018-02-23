Murat Başoğlu Burcu Başoğlu skandalında son gelişme!

2017 yılının en büyük magazin skandalı sunucu Murat Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'da bir teknede müstehcen fotoğraflarının ifşa olmasıydı. Murat Başoğlu Burcu Başoğlu skandalı hakkıdna yeni bir gelişme daha yaşandı.

Murat Başoğlu Burcu Başoğlu skandalında son gelişme!

2017 yılının en büyük magazin skandalı kuşkusuz Murat Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede aşırı samimi bir şekilde görüntülenmesi olmuştu. Fotoğraflar gün yüzüne çıktıktan sonra Murat Başoğlu, önce o kadının Rus bir kadın olduğunu söylemişti. Ardından tanımadığını söylemiş ancak dedikoduların ardı arkası kesilmemişti. Daha sonra o kadının Murat Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkmış ve süreç ensest ilişki halini almıştı. Ardından bir bir bombalar patlamaya devam etmişti. Murat Başoğlu davası hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

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Murat Başoğlu Burcu Başoğlu skandalında son gelişme!

Sunucu Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu, geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum’da bir teknede görüntülenmişti. Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

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Murat Başoğlu Burcu Başoğlu skandalında son gelişme!

Star TV’de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; Selçuk Kabadayı’nın, Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü.

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Murat Başoğlu Burcu Başoğlu skandalında son gelişme!

Selçuk Kabadayı tarafından ihanet ile suçlanan Murat Başoğlu davaya katılmazken, mahkeme taraflara eksik delilleri tamamlaması için süre verdi. Bir sonraki celsede tanıkların dinleneceği tazminat davası 19 Haziran tarihine ertelendi.



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