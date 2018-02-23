Murat Başoğlu Burcu Başoğlu skandalında son gelişme!

2017 yılının en büyük magazin skandalı kuşkusuz Murat Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede aşırı samimi bir şekilde görüntülenmesi olmuştu. Fotoğraflar gün yüzüne çıktıktan sonra Murat Başoğlu, önce o kadının Rus bir kadın olduğunu söylemişti. Ardından tanımadığını söylemiş ancak dedikoduların ardı arkası kesilmemişti. Daha sonra o kadının Murat Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkmış ve süreç ensest ilişki halini almıştı. Ardından bir bir bombalar patlamaya devam etmişti. Murat Başoğlu davası hakkında yeni bir gelişme yaşandı.