Murat Aşık'ın müstehcen fotoğraf davasında karar verildi

Derya K., geçen yıl bir otelde birlikte olduğu iş adamı Murat Aşık'ın yatakta çekilmiş fotoğraflarını arkadaşı Özlem A.'ya göndermişti.
MURAT AŞIK'IN ŞİKAYETİYLE DAVA AÇILMIŞTI: Özlem A. da fotoğrafı Murat Aşık'ın sevgilisi Gökçen Taştemel'e atmıştı. Murat Aşık'ın şikâyeti üzerine Derya K. ve Özlem A. hakkında dava açılmıştı.
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