Murat 124 tutkunları engelliler için bir araya geldi

Bodrum’da düzenlenen Engelsiz Yaz Festivalinde engelli bireyler klasik Murat 124 araçlar ile şehir turu attı.

Murat 124 tutkunları engelliler için bir araya geldi

Bodrum’da düzenlenen Engelsiz Yaz Festivalinde engelli bireyler klasik Murat 124 araçlar ile şehir turu attı. Festivalde sahne alan ünlü sanatçı Safiye Soyman, kendisinin de engelli annesi olduğunu ifade ederek, Türkiye’deki engelli bireylerin şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

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Murat 124 tutkunları engelliler için bir araya geldi

Turkish Classic Car Murat 124 grubu, Bodrum’da engelli bireyler için “Bodrum Engelsiz Yaz Festivali” gerçekleştirdi. Ege Bölgesindeki farklı illerden toplam 45 klasik otomobilin katıldığı etkinlikte engelliler araçlarla gezerken, klasik otomobilleri gören yerli ve yabancı turistler ise fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

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Murat 124 tutkunları engelliler için bir araya geldi

Milas’ta görevli Polis Memuru İbrahim Çelik tarafından kurulan Turkish Classic Car Murat 124 grubunca, “Bodrum Engelsiz Yaz Festivali” adıyla organize edilen etkinlikte engelliler gönüllerince eğlendi. Bodrum’un girişi olan Yokuşbaşı’ndan hareket eden 45 araçlık konvoy ilçe merkezinden geçtikten sonra kısa bir şehir tutu attı. Engelli bireylerin ve ailelerinin de araçlardan yer aldığı konvoy daha sonra Bodrum Belediye Meydanında toplandı. Klasik araçların meydana inmesi ile birlikte sokaktan geçen vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler araçları inceleyerek bol bol fotoğraf çektirdi.

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Murat 124 tutkunları engelliler için bir araya geldi

Organizeyi hazırlayan İbrahim Çelik, “Engelli kardeşlerimizle ilgili, özel bireylerimiz ile ilgili, biz onlara engelli demek istemiyoruz hiçbir zaman, güzel bir ekinlik olsun diye bu sefer eğlenceli, birazcık daha kapsamlı bir şeyler yapmak istedik” dedi.

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