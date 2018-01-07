Münir Özkul'un sperm bankasından çocuğu olan kızı Güner Özkul kimdir?

İSTANBUL'da 5 ocak tarihinde hayatını kaybeden Münir Özkul'un 2003 yılından beri yanından ayrılmadığı kızı Güner Özkul merak ediliyor. Bir üvey kardeşi daha olan Güner Özkul'un annesi de Suna Selen. Gelin hep birlikte Güner Özkul'a bakalım.

Münir Özkul'un kızı olarak tanınan Güner Özkul, 1 Şubat 1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümünden mezun oldu. Bir süre CNN Türk'teki Afiş adlı kültür-sanat programını sunmuş, film ve dizilerde rol almıştır. 1992 yılında, aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bir süre grafikerlik ve daha sonra mankenlik yaptı. Tümay Özokur Film Reklam ajansına bağlıdır. Seslendirme de yapmaktadır. Babası Münir Özkul gibi oyunculuk yapan Güner Özkul, Kollama dizisinde Sevilay karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 85. bölümde diziden ayrıldı. Spikerlik yapan Güner Özkul bir dönem sperm bankasından çocuk sahibi olmasıyla gündeme gelmişti.

ANNESİ DE BABASI DA OYUNCU Güner Özkul'un annesi de tanıdık bir isim. Suna Selen ve Münir Özkul'ın kızı olan olan Güner Özkul babasını şöyle anlatıyor: “Çok çapkın bir adam, bu yüzden genç karısını bile aldatmaktan çekinmemiş. Çok zampara olduğu kesin. Hiçbir zaman çok alçak gönüllü, çok mazbut değildi. Züppe bir adamdı benim babam. Oynadığı halk adamıyla alakası yok.. İstanbullu ukala tarafları çok vardır...”

SPERM BANKASINDAN ÇOCUK SAHİBİ OLDU

43 yaşında hamile kalan ve o dönem çarpıcı açıklamalar yapan Güner Özkul, “Çocuğumun babasını kimseye açıklamak zorunda değilim” diyen Özkul şunları söyledi: “Benim ne şekilde nasıl hamile kaldığım kimseyi ilgilendirmez. Çocuk sahibi olmak bir nimettir. Münir Özkul’un kızı olduğum için mi bu olay büyütülüyor. Benim hamileliğimde üzülmemem, sinirlenmemem gerekiyor. Çünkü hamileliğimde riskler var. 25 yaşında olsaydım bebeği kaybettikten sonra bir daha hamile kalabilirdim ama şimdi 43 yaşındayım. Bu yaşta yeni bir bebek daha nasıl olur? Bir müddet başım ağrıyacak, bunu bilerek hamile kaldım. Ayrıca sperm bankası olayına da karşı değilim. İnsanlar organ bağışı yapıyorlar. Bu da öyle düşünülsün. Bir şeyin bankası kuruluyorsa çaresiz bir sürü insana yardım ediyordur. Türkiye’de organ bağışı bile hala tartışılıyor. Bunları bu kadar büyütmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Münir Özkul torunu ile birlikte...