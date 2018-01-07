Münir Özkul'a son veda o isim cenazeye katılamıyor

Özkul’un vefat ettiği gün kırılan kolundan dolayı ameliyat olan ve bu sebepten dolayı cenazeye katılamayacak olan Ferhan Şensoy da 14 Mart’ta bir tören düzenleyecek. Ortaoyuncuları Kavuğu’nu Münir Özkul’dan devralan Şensoy’un yöneteceği tören Beyoğlu’ndaki Ses Tiyatrosu’nda yapılacak.