Münir Özkul kaç yaşında öldü cenazesi ne zaman kalkacak?

Mahmut Hoca karakteriyle hafızalara kazınan ünlü sanatçı Münir Özkul hayatını kaybetti. Uzun zamandır hastalıklarla boğuşan Münir Özkul'un cenazesi yarın kalkacak. Peki Münir Özkul kaç yaşında hayata gözlerini yumdu.

Unutulmaz filmlerimizin efsane oyuncusu Münir Özkul'dan gelen haber tüm Türkiye'yi çok üzdü. 2003 yılından bu yana KOAH ve demans hastalığı ile mücadele eden Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul, İstanbul'daki evinde vefat etti. Uzun zamandır hastalıklarla devam eden Münir Özkul 1925 yılında dünyaya gelmişti.

MÜNİR ÖZKUL KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? 1925 yılında dünyaya gelen Münir Özkul dün yani 5 Ocak 2018 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Münir Özkul tarihe baktığımız zaman 93 yaşında hayatını kaybetmiş oldu.

MÜNİR ÖZKUL'UN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Duayen sanatçı için Pazar günü tören düzenleneceğini söyleyen Minür Özkul'un kızı Güner Özkul, “Zaten biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk. Sayın Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadı. Tedavinin her anında yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Defin sürecinde de kendileri yanımızda. Hepimizin başı sağ olsun. Büyük bir ihtimalle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Büyük ihtimalle Pazar günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlenecek. Daha sonra Teşvikiye Camii'nden uğurlayacağız” dedi.

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