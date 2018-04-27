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Münbiç'te yol haritası uygulanmazsa PYD'ye müdahale ederiz

Münbiç'te yol haritası uygulanmazsa PYD'ye müdahale ederiz

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile daha önce anlaşmaya vardığımız yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 17:20 - Güncelleme: 27-04-2018 17:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından olası Münbiç operasyonuyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "ABD ile daha önce anlaşmaya vardığımız yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" dedi.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

- Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik

- Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız.

- (ABD ile) Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız.

- Pompeo'yu kararlı gördüm neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Menbiç'te takvime dayalı atılması gereken adımlar var. Menbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

- Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik.

BRUNSON DAVASI... FETÖ soruşturması kapsamında rahip Andrew Brunson'a ilişkin gazetecilerden gelen soruya, "Tutuklu rahip konusu hukuki bir konu. Yaptırım gibi konular gündemimizde olmamalı. Hukuki bir konuda birbirimizi tehdit etmeye gerek yok" dedi.

S-400 SAVUNMA SİSTEMİ... Bakan Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesinde Rusya'dan S-400 alınması konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "S-400 konusunda süreci anlattık. "İhtiyacımız var" dedik. S-400 süreci yaptırım kararından önce tamamlanmıştı. S-400'le ilgili süreç tamamlandı" açıklamalarını yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • ★★★ Komünist Görüş 27 Nisan 2018 17:51 Yeter artık!.. ★ ★ ★ ... Suriye'yi daha fazla kurcalamayın!..Suriye'nin egemenlik haklarını ihlal bütünüyle gayri meşru ve tutarsızdır...Türkiye sınır güvenliğini sağlamaktan başka bir şeye karışmamalıdır.

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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