Münbiç'te yol haritası uygulanmazsa PYD'ye müdahale ederiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından olası Münbiç operasyonuyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "ABD ile daha önce anlaşmaya vardığımız yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" dedi.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

- Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik

- Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız.

- (ABD ile) Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız.

- Pompeo'yu kararlı gördüm neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Menbiç'te takvime dayalı atılması gereken adımlar var. Menbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

- Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik.

BRUNSON DAVASI... FETÖ soruşturması kapsamında rahip Andrew Brunson'a ilişkin gazetecilerden gelen soruya, "Tutuklu rahip konusu hukuki bir konu. Yaptırım gibi konular gündemimizde olmamalı. Hukuki bir konuda birbirimizi tehdit etmeye gerek yok" dedi.

S-400 SAVUNMA SİSTEMİ... Bakan Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesinde Rusya'dan S-400 alınması konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "S-400 konusunda süreci anlattık. "İhtiyacımız var" dedik. S-400 süreci yaptırım kararından önce tamamlanmıştı. S-400'le ilgili süreç tamamlandı" açıklamalarını yaptı.