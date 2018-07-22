  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Münbiç'te özel Türk-ABD birliği görev yapacak! İşte ayrıntılar

Münbiç'te özel Türk-ABD birliği görev yapacak! İşte ayrıntılar

Türkiye ile ABD arasında anlaşmaya varılan Münbiç yol haritatısına göre, Gaziantep’te 3 Tabur Türk askeri ve 1 tabur ABD askeri eğitime alınacak... Ortak tatbikatlarla dost ateşini önlemek için hazırlık yapılacak. Eğitim sonrası Münbiç’te özel Türk-ABD birliği oluşturulacak...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-07-2018 08:35 - Güncelleme: 22-07-2018 08:35

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Münbiç'te yapılacak ortak devriyeler için Türk ve ABD askerlerinin eğitimlerinin yakında başlayacağını açıkladı. Sabah'ın elde ettiği bilgilere göre Gaziantep'te gerçekleşecek ortak eğitime Türkiye 3 tabur, ABD ise 1 tabur askerle katılacak. Eğitimle etkili koordinasyonun yanı sıra dost ateşine mahal verilmemesi hedefleniyor. Türkiye ve ABD arasında anlaşmaya varılan Münbiç Yol Haritası'nda yeni bir safhaya geçiliyor. Türk ve ABD askerleri birbiriyle koordineli ancak bağımsız olarak sürdürdükleri devriye görevleri sonrasında "ortak devriye" görevlerine başlayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son açıklamasında "artık Münbiç'in içine girme vakti geldi" demişti. Dışişleri Bakanlığı da önceki gün Türk askerinin devriye yaptığı noktalardan PKK/PYD-YPG terör örgütünün çekildiğini açıklamıştı.

GAZİANTEP'TE EĞİTİM ALACAKLAR... Münbiç'le ilgili dikkat çeken son açıklama Orgeneral Votel'den geldi. Votel, "Türk ve ABD askerinin ortak devriyeler yapmak üzere eğitimlerinin yakında başlayacağını" belirtti. Münbiç'in iç bölgelerinde gerçekleştirilecek ortak devriye görevinin çok hassas olması nedeniyle hazırlık yapılması gerekiyor. Münbiç için yol haritası oluşturulurken, ABD tarafının askerlerin ortak eğitim alması konusunu gündeme getirdiği ve bunu bir teklif olarak Türk heyetine sunduğu öğrenildi. Ankara'nın da kabul ettiği bu teklife göre Türk ve ABD askerlerinin, Münbiç'in iç kısımlarında yürütülecek ortak devriyelerde sorun yaşanmaması için eğitim ve tatbikatlardan geçirilmesi öneriliyordu.

ÖZEL BİRLİK KURULACAK... Gaziantep'te yapılması planlanan eğitimin yanı sıra tatbikatlar da yapılacak. Eğitimlerle Münbiç'te özel Türk-Amerikan birliği oluşturulacağına dikkat çekiliyor. Türk ve ABD askerleri, birbirlerinin harekât tarzını daha yakından tanıyarak koordinasyon kabiliyetlerini artıracak. Sahada yaşanabilecek belirli kriz anlarında nasıl hareket edileceği belirlenecek. Böylece iki ülke askerlerine yönelik herhangi bir saldırı olduğunda veya herhangi bir olumsuzluk yaşandığında koordineli şekilde hareket edilmesi sağlanacak.

İŞBİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK... Üst düzey ABD'li bir yetkili, Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin Münbiç yol haritasına ilişkin olumlu açıklamalarda bulundu. Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin doğru yolda ilerlediğini belirten yetkili, "Münbiç yol haritası planladığımız gibi ilerliyor. Ortak devriye ve anlaştığımız diğer tedbirler üzerine hazırlıklarımız devam ediyor" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilerin yeniden inşa edilmesi konusunda taahhütleri olduğunu hatırlatan yetkili, "Kısa vadedeki sorunlarımızı çözersek güvenlik, terörle mücadele ve insani işlerin yanı sıra ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğimizi güçlendirmek için oldukça fazla fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. ABD'li senatörlerin Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını sınırlayan bir yasa tasarısı sunduğunu belirten yetkili, "Hedefimiz, bu potansiyel yaptırımlar ve kısıtlamaların uygulanmamasıdır" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Münbiç'te özel Türk-ABD birliği görev yapacak! İşte ayrıntılar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro