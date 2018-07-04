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Münbiç'te kritik gün! PKK silahların bırakıp çekiliyor mu?

Münbiç'te kritik gün! PKK silahların bırakıp çekiliyor mu?

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakata göre; Menbiç'teki PKK-YPG terör örgütü mensuplarının bugün silahlarını Amerikalılara teslim ederek kentten çekilmesi gerekiyor. Peki sahada durum ne?..

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 14:56 - Güncelleme: 04-07-2018 15:09

TÜRKİYE ile ABD arasında varılan Münbiç mutabakatına göre PKK/YPG'lilerin silahlarını Amerikan askerlerine terkederek kenti terketmeleri gerekiyor. Peki PKK'lılar Münbiç'ten çekildi mi? Sahada son durum ne? ABD ve Fransız askerleri devriye atarken görüntülendi.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile varılan Münbiç mutabakatıyla ilgili olarak, "4 Temmuz'dan itibaren terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten çekilecek. Rejimin İdlib'e yönelik bir saldırısının olması durumunda Astana sürecinin sona erer. Rusya ile İran'a gerekli uyarılar yapıldı" demişti.

ABD VE FRANSIZ ASKERLERİ DEVRİYEDE...  ABD ile hazırlanan yol haritasına göre; Münbiç'te bulunan terör örgütü PKK/YPG'lilerin bugün silahlarını teslim ederek çekilmesi gerekirken, TSK'nin son olarak 8'inci devriyesini gerçekleştirdiği Münbiç ile El Bab sınırı arasındaki mevzilerde ABD ve Fransız askerlerini taşıyan zırhlı araçların fotoğrafları paylaşıldı.

MÜNBİÇ-EL BAB SINIRINA KONUŞLANDILAR... Münbiç Askeri Meclisi Sorumlusu Şervan Derviş dün akşam fotoğrafları, "Münbiç'te ön cephede uluslararası koalisyondaki Fransız ve ABD askerlerinin devriye fotoğrafları" mesajı ile paylaştı. Fotoğraflarda iki ülke bayraklarını taşıyan zırhlı araçların Münbiç ile El Bab arasındaki sınır bölgesinde konuşlandıkları görüldü.

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakata göre; Münbiç'teki PKK-YPG terör örgütü mensuplarının bugün silahlarını Amerikalılara teslim ederek kentten çekilmesinin beklendiği belirtildi.

MÜNBİÇ'E TSK İLE BİRLİKTE GİRECEĞİZ... Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, kendisinin de Münbiç'li olduğunu belirterek, Münbiç konusunda varılan mutabakatın Münbiçliler ve Suriyeli Türkmenler için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi. Cuma, "Bu bir diplomatik başarı. Bunun arka planında Türkiye'nin bir siyasi kararlılığı var. Amerikalılar Obama döneminde verdiği sözleri tutmadılar. TSK ile birlikte Münbiçliler olarak oraya beraber gireceğiz. Artık o bölgede terör kalmayacak, zulüm bitecek ve huzur olacak. Biz o anı bekliyoruz. Münbiç mutabakatının en önemli noktası takvime dayalı olmasıdır. Bugün bizim için tarihi bir gündür. Bundan sonra o bölgede sadece ve sadece Münbiçliler olacak, Münbiç'i Münbiçliler yönetecek. Bundan sonra kimsenin evi gasp edilmeyecek, kimseye zulüm edilmeyecek." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • sadi naci ozpolat 04 Temmuz 2018 15:40 Pkk dan korkmuyoruz artik dunya uzerinde pkk nin borusu otmuyor tsk nin borusu otuyor

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