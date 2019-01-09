Multimilyoner iş adamının eşi fidye için kaçırıldı!

Norveçli multimilyoner iş adamının 68 yaşındaki eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, Ekim ayında Oslo yakınlarında ortadan kaybolmuştu. Norveç polisi, kadının aylar önce fidye için kaçırıldığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Norveç polisi, saldırganların kaçırdıkları kadını serbest bırakmaları için 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye istediklerini açıkladı.