Mülti milyarder Howard Schultz ABD başkanlığına aday! Starbuck onun

ABD'yi 2020 başkanlık seçiminin heyecanı sarmaya başladı. Başkan Donald Trump'ın varlığına rağmen Cumhuriyetçi Parti'de heyecanlı bir yarış beklenirken Trump'a muhalif Demokratik Parti'de daha şimdiden aday patlaması yaşanıyor. Başkanlık seçiminin sosu olan bağımsız adayların genelde zengin işadamlarından çıkması geleneği de bozulmayacağa benziyor.

Saha kenarında ısınmaya başlayan ilk milyarder eski Starbucks CEO'su Howard Schultz oldu.

Trump'ın başkanlık nitelikleri yok

CBS'in '60 Dakika' programına konuşan Schultz, merkezci bağımsız aday olarak yarışmayı ciddi ciddi değerlendirdiğini belirtti. Kahve zinciri devinin kurucusu, "Çok kırılgan zamanlardan geçiyoruz" diyerek şöyle devam etti:

"Bu Başkan'ın başkan olma niteliklerine sahip olmaması yetmezmiş gibi her iki parti de Amerikan halkı adına gerekli olan şeyleri yerine getirmek yerine her gün birbirlerinden intikam alma politikaları peşinde koşuyor, bu konuda çok istikrarlılar."

2020'de bağımsız aday olacak

Geçen hafta CNN, yakın çevresinden iki kişiye dayanarak Schultz'un 2020'de bağımsız adaylık için potansiyel olup olmadığını araştırdığını duyurmuştu. Ünlü yatırımcının danışmanlarına yakın bir kişi, Schultz'un ekibinin böyle bir olanak olup olmadığını araştırdığını, ama tüm seçeneklerin masada olduğunu aktarıp şunları söylemişti:

"Schultz hem kendi geleceği hem de ülkesine en iyi nasıl hizmet edebileceğini derinlemesine düşünüyor."

2018 yılında başkanlığı bıraktı

Kendini 'ömür boyu Demokrat' diye niteleyen 65 yaşındaki işadamı, Starbucks Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerini Haziran 2018'de tümden bıraktı. O sırada da ABD Başkan adaylığını değerlendirdiğinden söz ederken özellikle gelir eşitsizliği sorununa vurgu yapmıştı. Schultz'un Nisan 2017 itibarıyla net serveti 3.1 milyar dolardı.