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Mülakat sonuçları hangi gün açıklanır MEB müsteşarı öğretmenlere duyurdu

Mülakat sonuçları hangi gün açıklanır MEB müsteşarı öğretmenlere duyurdu

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, 2018 MEB öğretmen sözlü sınav sonuçları hakkında en net açıklama MEB müsteşarı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi. Peki MEB-MEBBİS öğretmen girişinden öğrenilecek sonuçlar hangi gün açıklanacak?

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 12:40 - Güncelleme: 01-07-2018 12:00

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun en net cevabını MEB müsteşarı Yusuf Tekin verdi. Tekin 2018 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının bu haftaiçi açıklanacağını duyurdu. Yani mülakat sonuçları en geç 6 Temmuz cuma gününe kadar açıklanacak.  Mülakat sonuç bilgisi MEBBİS öğretmen girişi modülünden ve MEB sayfasından girilecek. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Bu sene 60 bin öğretmen adayının girdiği sözlü sınavlar geçtiğimiz Mayıs ayında sona ermişti. Gerçekleştirilen sınavların hemen ardından mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük merak konusu oldu.. Fakat MEB tarafından düzenlenen sözleşmeli öğretmen mülakatın sonucu ise henüz açıklanmadı. Öngörülere göre sonuçların bu hafta cuma günü yani 29 Haziran'a kadar açıklanacağı söyleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar gelmesi halinde haberimizde yer alacaktır.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakata sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı - MEB İnsan Kaynakları Müdürlüğü sayfasının açılmasıyla birlikte öğrenilmiş olacak.

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