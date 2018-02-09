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Mükerrem Kemertaş kimdir usta sanatçıya kanser teşhisi konuldu

Mükerrem Kemertaş kimdir usta sanatçıya kanser teşhisi konuldu

Türk Halk Müziğinin usta ismi Mükerrem Kemertaş'ın gırtlak kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi. Peki Mükerrem Kemertaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mükerrem Kemertaş'a dair merak edilen tüm soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 15:11 - Güncelleme: 09-02-2018 15:11

Emsalsiz sesiyle Türk halkının gönlünde taht kuran usta sanatçı Mükerrem Ertaş'a, gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Usta isim dün ameliyata alındı. Öte yandan Kemertaş’ın, yeme ve içme konusunda da çok ciddi sıkıntılar çektiği ve midesine ameliyatla tüp takıldığı öğrenildi.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 80 yaşındaki usta sanatçı, sevenlerinden destek ve dua bekliyor. Peki Mükerrem Kemertaş kimdir? Aslen nereli? Gelin hep birlikte Türk Halk Müziğinin çınarı Mükerrem Kemertaş'ın yaşam öyküsüne bir göz atalım.

MÜKERREM KEMERTAŞ KİMDİR? 1938 yılında Erzurum’da doğdu. 1961 yılında Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneği bünyesinde oluşturulan Doğudan Sesler Topluluğu’na katıldı. Bu topluluğun TRT Erzurum Radyosu için düzenli aralıklarla hazırladığı programlarda beş yıl boyunca yer aldı. 1966 yılında açılan sınavı kazanarak, Erzurum Radyosu’nda kadrolu sanatçı oldu.

1970 yılında TRT İstanbul Radyosuna tayin olan sanatçı, uzun yıllar çalışmalarını İstanbul’da sürdürdükten sonra 1985 yılında İzmir’e yerleşti ve TRT İzmir Radyosu’nda görevine devam etti.

2003 yılında TRT’den emekli olan Mükerrem Kemertaş, sanat hayatı boyunca sayısız türkü ve uzun havanın tanınıp sevilmesine emsalsiz sesi ile katkı sağladı.

Bir çınardan daha kötü haber geldi!

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