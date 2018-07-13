Mükemmel bir vücuda sahip olmak için 8 pratik öneri

''Gerçekçi diyet belirleyin. Mükemmeliyetçi olmayın her şeyi akışına bırakın...'' diyen Diyetisyen Neslihan Aktepe, mükemmel bir vücuda sahip olmak için önerilerde bulundu.

Gerçekçi ve yaşınıza uygun hedef belirleyin. Haftada 1-1.5 kg verecek şekilde beslenme planı oluşturun. Kilo vermede duraksamalar olduğunda vazgeçmeyin.Mükemmelliyetçi olmayın, her şeyi akışına bırakın. Ailenizden veya arkadaşlarınızdan birisi ile birlikte kilo vermeye çalışın. Haftada 1 gün 1 öğünde istediğiniz yemeği tüketerek motive olun. İlk 21 gün zordur, sabırlı olun.

Kilo bir şekilde verilir, esas önemli olan yaşam tarzı şekline getirmek ve verilen kiloları korumaktır.

