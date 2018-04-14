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Müjder Ar'dan tokat itirafı! Cansu Dere'yi onlarca kez öptüm

Müjder Ar'dan tokat itirafı! Cansu Dere'yi onlarca kez öptüm

Müjde Ar, 'Şahsiyet' dizisinde rol arkadaşı Cansu Dere'ye attığı sert tokat hakkında konuştu. Ar "Cansu'nun canını acıttım. Ama sonra yanaklarından onlarca kez öptüm" dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 17:30 - Güncelleme: 14-04-2018 17:30

Müjde Ar, puhutv’de yayınlanan Şahsiyet’te kızı ‘Nevra’yı oynayan Cansu Dere’yla tokat sahnesi hakkında açıklama yaptı.

63 yaşındaki usta oyuncu Müjde Ar o sahne hakkında şunları söyledi: “Çekim sırasında biraz Cansu’nun canını acıttım. Sahnenin gerçekçi olması gerekiyordu. Ama sonra o güzel yanaklarından onlarca kez öptüm”

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KİMDİR ?
Cansu Dere
CANSU DERE KİMDİR?

Ailesi Yunanistan göçmenidir. İlk ve orta ögrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçildi ve o yıldan itibaren profesyonel mankenlik yapıyor.Ö

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