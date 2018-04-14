Müjder Ar'dan tokat itirafı! Cansu Dere'yi onlarca kez öptüm

Müjde Ar, puhutv’de yayınlanan Şahsiyet’te kızı ‘Nevra’yı oynayan Cansu Dere’yla tokat sahnesi hakkında açıklama yaptı.
63 yaşındaki usta oyuncu Müjde Ar o sahne hakkında şunları söyledi: “Çekim sırasında biraz Cansu’nun canını acıttım. Sahnenin gerçekçi olması gerekiyordu. Ama sonra o güzel yanaklarından onlarca kez öptüm”
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Ailesi Yunanistan göçmenidir. İlk ve orta ögrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçildi ve o yıldan itibaren profesyonel mankenlik yapıyor.ÖDEVAMI »
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