Müjder Ar'dan tokat itirafı! Cansu Dere'yi onlarca kez öptüm

Müjde Ar, puhutv’de yayınlanan Şahsiyet’te kızı ‘Nevra’yı oynayan Cansu Dere’yla tokat sahnesi hakkında açıklama yaptı.

63 yaşındaki usta oyuncu Müjde Ar o sahne hakkında şunları söyledi: “Çekim sırasında biraz Cansu’nun canını acıttım. Sahnenin gerçekçi olması gerekiyordu. Ama sonra o güzel yanaklarından onlarca kez öptüm”