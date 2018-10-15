Müjdeli haberi 'saray' verdi! Sussex düşesi Meghan Markle...

İNGİLTERE Kraliyet ailesi kadar tüm dünyanın da merakla beklediği müjdeli haber geldi. Prens Harry'nin eşi Sussex düşesi Meghan Markle, ilk bebeğine hamile.

İngiliz Kraliyet ailesinde bebek sevinçlerinin ardı arkası gelmiyor. Prens William ile Kate Middleton'ın üçüncü bebeklerinin kısa bir süre önce dünyaya gelmesinin ardından diğer sevinçli haber de Sussex dükü ve düşesi, Prens Harry ile Meghan Markle çiftinden geldi. Kensington Sarayı'ndan yapılan duyuruya göre Meghan Markle hamile. Twitter

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İngiliz Kraliyet tahtının varislerinden Prens Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle, geçtiğimiz mayıs ayında Windsor Şatosu'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlenmişlerdi. Bu evliliğinin ardından, Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'yi Sussex Dükü, Markle'ı da Sussex Düşesi ilan etti. Twitter

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Evlendiklerinden kısa bir süre sonra çiftten müjdeli haber bekleniyordu ve o müjdeli haber, Sussex dük ve düşesinin, ilk resmi gezilerini Sidney’e yapmak üzere yola çıkmalarından saatler sonra geldi. Kensington sarayı, Meghan Markle'ın hamile olduğunu duyurdu. Twitter

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