Müjdeli haberi 'saray' verdi! Sussex düşesi Meghan Markle...

İngiliz Kraliyet ailesinde bebek sevinçlerinin ardı arkası gelmiyor. Prens William ile Kate Middleton'ın üçüncü bebeklerinin kısa bir süre önce dünyaya gelmesinin ardından diğer sevinçli haber de Sussex dükü ve düşesi, Prens Harry ile Meghan Markle çiftinden geldi. Kensington Sarayı'ndan yapılan duyuruya göre Meghan Markle hamile.
İngiliz Kraliyet tahtının varislerinden Prens Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle, geçtiğimiz mayıs ayında Windsor Şatosu'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlenmişlerdi. Bu evliliğinin ardından, Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'yi Sussex Dükü, Markle'ı da Sussex Düşesi ilan etti.
Evlendiklerinden kısa bir süre sonra çiftten müjdeli haber bekleniyordu ve o müjdeli haber, Sussex dük ve düşesinin, ilk resmi gezilerini Sidney’e yapmak üzere yola çıkmalarından saatler sonra geldi. Kensington sarayı, Meghan Markle'ın hamile olduğunu duyurdu.
Saray, haberi: “Majesteleri Dük ve Düşes, Sussex Düşesi’nin 2019 ilkbaharında dünyaya gelecek bebeklerini beklediklerini açıklamaktan mutluluk duyuyor. Majesteleri mayıs ayındaki düğünlerinden bu yana dünyanın dört bir yanından aldıkları desteği takdir ettiler ve bu mutlu haberi kamuoyuyla paylaşabildikleri için çok mutlular” ifadeleriyle duyurdu.
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