Müjdat Gezen'den ikinci Yılmaz Özdil vakası! Yeni kitabı olay oldu

Yayınevinin Twitter'dan paylaşım yapmasından kısa bir süre sonra da gönderi yorum yağmuruna tutuldu. Bir kullanıcı, kitabın bu kadar hızlı çıkmasına dikkat çekerek "Emniyete giderken yazmaya başlamış" ifadelerini kullanırkeni bir başka kullanıcı da "Daha içeri girip çıkmadı. Bir de iki gün yatsa divan yazar" dedi.