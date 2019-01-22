Müjdat Gezen'den ikinci Yılmaz Özdil vakası! Yeni kitabı olay oldu

Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Müjdat Gezen, yaşananları sıcağı sıcağına kitap haline getirince sosyal medyada alay konusu oldu.

Müjdat Gezen'den ikinci Yılmaz Özdil vakası! Yeni kitabı olay oldu

Meslektaşı Metin Akpınar'la birlikte Halk TV'de katıldıkları bir programda sarf ettikleri sözler nedeniyle yargılanan sanatçı Müjdat Gezen, yaşananlara ilişkin sıcağı sıcağına bir kitap çıkarınca sosyal medya karıştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu olayı, Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattığı kitabının özel serisini 2 bin 500 TL'ye satmasına benzetti.

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Müjdat Gezen'den ikinci Yılmaz Özdil vakası! Yeni kitabı olay oldu

Gezen'in 'Haddini Bil' ismini verdiği kitap, yayınevinin Twitter hesabından "Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor" ifadesiyle tanıtıldı.

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Müjdat Gezen'den ikinci Yılmaz Özdil vakası! Yeni kitabı olay oldu

Yayınevinin Twitter'dan paylaşım yapmasından kısa bir süre sonra da gönderi yorum yağmuruna tutuldu. Bir kullanıcı, kitabın bu kadar hızlı çıkmasına dikkat çekerek "Emniyete giderken yazmaya başlamış" ifadelerini kullanırkeni bir başka kullanıcı da "Daha içeri girip çıkmadı. Bir de iki gün yatsa divan yazar" dedi.

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Müjdat Gezen'den ikinci Yılmaz Özdil vakası! Yeni kitabı olay oldu

Öte yandan bu olayı Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının özel serisini 2 bin 500 TL'ye satmasına benzetenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu da şimdi 1938 adet basılıp tanesi 3000'den satışa sunulur" yorumunu yaptı.

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