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Müjdat Gezen vasiyetini açıkladı

Müjdat Gezen vasiyetini açıkladı

Usta sanatçı Müjdat Gezen çok yakın dostu Halit Akçatepe'yi anma töreninde mezarı başında andı. "Hayat bu herkes ölecek" diyen Gezen, vasiyetini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 10:32 - Güncelleme: 02-04-2018 10:32

Geçtiğimiz yıl vefat eden usta oyuncu Halit Akçatepe, mezarı başında anıldı. Kızı Ebru Akçatepe tarafından düzenlenen anma törenine Müjdat Gezen başta olmak üzere sanatçının yakınları katıldı.

"BÜYÜK BİR ANMA TÖRENİ YAPACAĞIZ": Ebru Akçatepe, “Babam vefat edeli kısa bir süre oldu, 5 yıl gibi bir süre geçsin o zaman büyük bir anma töreni yapmayı düşünüyoruz” dedi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI: Müjdat Gezen, “Hayat bu, herkes ölecek. Benim vasiyetim okulumun bahçesine gömülmek” diye konuştu

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Tolga Ertek 02 Nisan 2018 11:18 Ermenistan daki okulunamı gömülecekmiş acep

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KİMDİR ?
Müjdat Gezen
MÜJDAT GEZEN KİMDİR?

Çocukluk yılları 29 Ekim 1943 yılında İstanbul Fatih'te doğdu. Sahneye ilk kez 1953 yılında Hırka-i Şerif İlköğretim Okulu'nda ilk piyesinde çıktı. Aynı yıl Doğan Kardeş çocuk dergisinde şiirleri yayımlandı. Yine bu yıl

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