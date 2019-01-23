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Müjdat Gezen hakkında flaş karar

Müjdat Gezen hakkında flaş karar

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkında verilen yurt dışı yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 17:29 - Güncelleme: 23-01-2019 17:35

Müjdat Gezen'in Avukatı Celal Ülgen, müvekkilinin adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu. Müjdat Gezen artık karakola imza vermeye gitmeyecek.

Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Müjdat Gezen'in kararın ardından polis merkezine giderek imza veriyordu.

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları talep doğrultusunda adli kontrol şartının kaldırıldığını Twitter hesabından duyurdu. Ülgen tweetinde "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda Müjdat Gezenin Adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Müjdat Gezen geçtiğimiz pazar günü Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi'ne gelerek dördüncü imzasını atmıştı.

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