Müjdat Gezen edep yoksunu! Abdülhamit'in torunuyla olan davada kavga çıktı

İSTANBUL 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Müjdat Gezen ile şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever katıldı.

Savunması sorulan Müjdat Gezen, "Savunulacak bir şey göremiyorum. Kendisini ilk defa görüyorum. Hiç tanımıyorum. Kendisine hakaret etmedim" dedi.

Edep yoksunu

Şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever ise " Yüzbinlerce kişinin izlediği bir programda çocuğum, ailem izlerken mizahla nitelendirilemez, edep yoksunu söylemlerde bulunulmuştur. Bunları eleştiri gibi de nitelendiremeyiz. Hala internette videoları dönüyor. Şikayetçiyim" dedi.

Şikayetçi avukatı Cem Kaya "Kendisi çocukluğumuzdan beri hayranlıkla izlediğimiz bir sanatçıdır. Keşke öyle kalsaydı ancak son dönemlerde sadece müvekkilime değil, Cumhurbaşkanı da olmak üzere pek çok kişiye ideolojik söylemlerle hakaretlerde bulunmaktadır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.



Tartışma çıktı hakim bitirdi

Avukatın açıklamaları üzerine söz alan Müjdat Gezen, 'yalan söylüyor' diyerek şunları söyledi:

-"Ben burada suç olan şeyin ne olduğunu anlamış değilim. Telefonla katıldığım programa 'Hanımefendi adayı istiyor' dediler. Ben de 'Adayı değil de neyse. Bunu sonra konuşuruz' dedim. Burada kimseyi aşağılayacak bir ifade kullanmadım. Avukat yalan söylüyor".

Müjdat Gezen'in bu sözü üzerine avukat Cem Kaya, "Bana 'yalancı' demiştir. Tutanağa geçirilsin" diye müdahale etti. Gezen'in avukatları, müvekkillerinin savunmasına müdahale edildiğini belirterek tepki gösterdi. İki tarafın karşılıklı tartışması devam ederken hakim, "Burası kavga yeri değil. Duruşma yeri" diyerek duruşmayı bitirdiğini belirtti. Duruşma tartışma nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, Nilhan Osmanoğlu Vatansever'in 15 Şubat 2017'de Halk TV'de Uğur Dündar tarafından yayımlanan programa katılan Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen arasında geçen konuşmada kendisine, ailesine hakaret edildiğini belirterek şikayetçi olduğu belirtildi. İddianamede, program akışı, anlık seyirci tepkisi dikkate alındığında Müjdat Gezen'in hakaret suçunu oluşabileceği belirtilerek 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.