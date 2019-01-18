Muhteşem İkili dizisi son demlerini oynuyor! Kanal D her an fişini çekebilir

Kanal D ekranlarında büyük umutlarla başlayan Muhteşem İkili dizisinin reytinglere yenilmesi sebebiyle diziye hem transfer yapıldı hem de yayın günü değiştirildi.

Muhteşem İkili dizisi son demlerini oynuyor! Kanal D her an fişini çekebilir

Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol, Öykü Karayel ve Özge Gürel gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Muhteşem İkili dizisi, Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkarken flaş bir değişiklik yapıldı. Daha önce hakkında erken final iddiaları çıkan dizinin yayın tarihi değiştirildi. Dizi başlamadan önce Salı günü yayınlanmasına karar verilen ancak Perşembe günleri ekranlara gelen dizinin yeniden Salı günleri yayınlanması kararlaştırıldı.

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Muhteşem İkili dizisi son demlerini oynuyor! Kanal D her an fişini çekebilir

Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda M.Çağatay Tosun'un oturduğu dizi, yayınlandığı en son bölümde reytinglerde Total ve AB olmak üzere kendisine 19. ve 22. sırada yer bulmuştu. Bu kötü sonucun ortaya çıkmasının ardından Salı günü yayınlanmasına karar verilen diziye bir de oyuncu transfer edildi.

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Muhteşem İkili dizisi son demlerini oynuyor! Kanal D her an fişini çekebilir

DİZİYE DAHİL OLDU: En son 27 Aralık’ta izleyicileriyle buluşan diziye Fazilet Hanım ve Kızları'ndaki rolüyle beğeni toplayan Mahir Günşiray dahil oldu. Engin Şenkan ve Zafer Algöz’ün kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölümlerinde Mahir Günşiray da rol alacak.

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Muhteşem İkili dizisi son demlerini oynuyor! Kanal D her an fişini çekebilir

HANGİ ROLDE OLACAK: Mahir Günşiray dizide, bilgili, sakin, gizemli ve aynı zamanda bir eğitmen olan profesör lakaplı Yusuf Yıldırım rolüne hayat verecek.

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