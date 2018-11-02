Muhteşem İki dizisine bomba transfer ortalık yıkılacak...

Kanal D'nin başrollerini Kerem Bursin ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı yeni dizisi Muhteşem İkili, ikinci bölümünde bomba bir transfere imza attı. SEzona çok iddilı giren ancak çok erken final yapan Nefes Nefese dizisinin tecrübeli başrol oyuncusu Muhteşem İkili dizisinin kadrosuna katıldı. Muhteşem İkili dizisinin konusu ne? Muhteşem İkili dizisinde hangi oyuncular oynuyor? Muhteşem Kili'de kim hangi rolü canlandırıyor?
Kerim Bursin ve İbrahim Çelikkol'un başrolünü paylaştığı Muhteşem İkili dizisinin ilk bölümü reytinglerde aradığını tam olarak bulamasa da hareketli sahneleriyle dikkat çekti. Organize Şube'nin aykırı komiserleri Barca ve MKC 1. bölümde uyuşturucu şebekesinin peşine düştü ve amansız bir mücadele yaşandı.
Dizinin ilk bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda büyük bir sürpriz yaşanıyor ve usta sanatçı Uğur Yücel diziye dahil oluyor.
Uğur Yücel'in başrolünde olduğu Nefes Nefese dizisi çok iddialı olarak sezona başlamış ancak birkaç bölüm sonra erken final yapmak zorunda kalmıştı...
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