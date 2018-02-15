Muhteşem görüntüler: İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İSTANBUL'da akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Yağış sonrası Beyoğlu civarında ortaya çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da yağan yağmurun ardından havada oluşan çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. Taksim Meydanı'nda bulunan bazı vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışırken, bazıları ise o anı cep telefonlarına kaydetti. Twitter

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İstanbul’da gün içerisinde belirli aralıklarla yağan yağmurun ardından havada oluşan yan yana çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan olan Taksim Meydanı'nda ise gökkuşağını gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarışırken, bazıları ise o anı cep telefonlarına kaydetti. Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar yaklaşık 10 dakika boyunca seyredilen gökkuşağının keyfini çıkarttı. Twitter

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