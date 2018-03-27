Muhteşem değişim! Onu bir de şimdi görün

Hepimizin berbat fotoğrafları var şimdi internette #2012vs2018 hashtagi ile öncesi ve sonrası paylaşımlar çok moda.

Geçmişte unutmaya çalıştığınız fotoğraflar var mı bunun gibi hasta günlerden kalma solgun bir ten, ya da kabarık kötü bir elbise, çirkin ama o zaman çok moda olan saç kesimi, ya da şimdi olmayan fazla kilolar .. hepimizin berbat fotoğrafları var şimdi internette #2012vs2018 hashtagi ile öncesi ve sonrası paylaşımlar çok moda. Çok eski yıllar ya da birbirine yakın tarihler olması fark etmiyor büyüyoruz, yaşlanıyoruz değişiyoruz aslında en büyük değişim ruhumuzda ama fotoğrafa yansıyan fark da oldukça ilginç.. İşte değişen güzelleşen insanların öncesi ve sonrası.. Twitter

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Geçmişte unutmaya çalıştığınız fotoğraflar var mı bunun gibi hasta günlerden kalma solgun bir ten, ya da kabarık kötü bir elbise, çirkin ama o zaman çok moda olan saç kesimi, ya da şimdi olmayan fazla kilolar .. hepimizin berbat fotoğrafları var şimdi internette #2012vs2018 hashtagi ile öncesi ve sonrası paylaşımlar çok moda. Çok eski yıllar ya da birbirine yakın tarihler olması fark etmiyor büyüyoruz, yaşlanıyoruz değişiyoruz aslında en büyük değişim ruhumuzda ama fotoğrafa yansıyan fark da oldukça ilginç.. İşte değişen güzelleşen insanların öncesi ve sonrası.. Twitter

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2 33

Geçmişte unutmaya çalıştığınız fotoğraflar var mı bunun gibi hasta günlerden kalma solgun bir ten, ya da kabarık kötü bir elbise, çirkin ama o zaman çok moda olan saç kesimi, ya da şimdi olmayan fazla kilolar .. hepimizin berbat fotoğrafları var şimdi internette #2012vs2018 hashtagi ile öncesi ve sonrası paylaşımlar çok moda. Çok eski yıllar ya da birbirine yakın tarihler olması fark etmiyor büyüyoruz, yaşlanıyoruz değişiyoruz aslında en büyük değişim ruhumuzda ama fotoğrafa yansıyan fark da oldukça ilginç.. İşte değişen güzelleşen insanların öncesi ve sonrası.. Twitter

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