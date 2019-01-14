Muhterem Nur'dan Müslüm itirafı! Gerçek meğer çok başkaymış

2018 yılının en çok izlenen ve konuşulan Müslüm filminin yankıları hala devam ediyor. Gişede 6.363.542 kişi tarafından seyredilen film 83.464.422,98 TL hasılat yaparak rekora imza attı. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu ile Müslüm Gürse'in eşi Muhterem Nur'un arasındaki çekişme ise ekranlarda devam ediyor.
Filmin yapımcısı Mustafa Uslu için "Bana annecim' diyordu, şimdi 'o kadını susturun' diyormuş" açıklaması yapan Muhterem Nur dikkatleri üzerine çekti. Bunun üzerine Uslu da cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu.
MÜSLÜM TARTIŞMASI EKRANA TAŞTI: Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur telefonla bağlandı. ‘Müslüm' filminde kullanılan gömlek ve yüzüğü açık arttırmaya çıkaran yapımcısı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı'na ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açan Nur, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Nur'un açıklamalarının ardından Uslu da programa bağlanarak hakkında konuşulanlara cevap verdi. Uslu'ya davayı filmden para almadığı için açtığı iddia edilen Nur, canlı yayında şu sözlerle sitem etti:
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