Muhterem Nur'dan Müslüm itirafı! Gerçek meğer çok başkaymış

Gişede fırtına gibi esen ve 2018 yılının açık ara en çok izlenen filmi olan Müslüm hakkında her gün yeni haberler şaşırtıcı iddialar ortaya çıkıyor. Çok konuşulan son açıklama ise 72 yaşındaki Muhterem Nur'dan geldi.

2018 yılının en çok izlenen ve konuşulan Müslüm filminin yankıları hala devam ediyor. Gişede 6.363.542 kişi tarafından seyredilen film 83.464.422,98 TL hasılat yaparak rekora imza attı. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu ile Müslüm Gürse'in eşi Muhterem Nur'un arasındaki çekişme ise ekranlarda devam ediyor. Twitter

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Filmin yapımcısı Mustafa Uslu için "Bana annecim' diyordu, şimdi 'o kadını susturun' diyormuş" açıklaması yapan Muhterem Nur dikkatleri üzerine çekti. Bunun üzerine Uslu da cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu. Twitter

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MÜSLÜM TARTIŞMASI EKRANA TAŞTI: Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur telefonla bağlandı. ‘Müslüm' filminde kullanılan gömlek ve yüzüğü açık arttırmaya çıkaran yapımcısı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı'na ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açan Nur, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.



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