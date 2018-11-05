Muhterem Nur gençliği filmleri aslında kimdir gerçek adı?

Müslüm filmi gişede rekor kırdı, son zamanların en çok izlenen ve beğenilen dizisi oldu. Filmdeki oyuncular da parmak ısırtan cinstendi. Filmi izleyenler bir insanın başına bunlar nasıl gelir diye Müslüm Gürses'e üzülürken Muhterem Nur'un da acı dolu hikayesi merak uyandırdı. Daha doğduğu gün ölüme terkedilen Muhterem Nur'un yüzü hayatı boyunca sadece Müslüm Gürses ile gülmüş. Kendisini kuyunun dibinde görürken Müslüm Gürses ile 1982 yılında Malatya turnesinde tanışan Muhterem Nur 1986 yılında haklarında dedikodu çıktığı için, otellerde birlikte rahat kalamadıkları için 1986 yılında nikay kıydı. Müslüm Gürses ile aralarındaki yaş farkı 21 yaş.

Müslüm Gürses daha küçükken hep Muhterem Nur ile tanışmayı halay ediyormuş. O dönem Muhterem Nur oldukça ünlü ve başarılı bir yıldızmış.

MUHTEREM NUR KİMDİR: Bir dönemin efsane ses sanatçılArında olan Muhterem Nur'da hayatı boyunca birçok acı yaşamış. Kötü kaderi daha doğduğunda başlayan Muhterem Nur, annesinin 16 yaşında öğretmeni tarafından hamile kalması sonucu dünyaya gelmiş ve dedesi ölmesi için dışarıya atmış. 12 yaşında tecavüze uğrayan Muhterem Nur, eniştesinin de defalarca tacizine maruz kalmış. 1982 yılının Mayıs ayında Müslüm Gürses ile Malatya turnesinde tanıştı. Kendisinden 21 yaş küçük olan Müslüm Gürses ile 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda gizlice nikah masasına oturdu.

MUHTEREM NUR KİMDİR: Bir dönem sinemanın ve sahnelerin yıldızı olan Muhterem Nur’un gerçek ismi Olga’dır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya geldi.

16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü. Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye’ye göç etti.. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı.

Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film’inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay’ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

Kısa sürede başrollere yükselerek bir çok film çevirmesineşın, dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle iş yapamaz olan sanatçı, şöhretini de yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Maddi sıkıntıları da artık başa çıkamayacağı boyuta ulaşmıştı. Sonunda ödeyemediği borçları yüzünden 1967 yılının Mart ayında 10 gün hapis yattı. İlk evliliğini 1961 yılında gazeteci-aktör Işın Kaan Köseoğlu ile yaptı, bu evlilik 1963 yılında boşanma ile sona erdi.

1965 yılından itibaren sinema çalışmalarını azaltarak dansöz olarak sahneye çıkmaya başladı. 1967’de şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. 1970 yıllarda daha çok küçük gazinolarda ve turne ekiplerinde şarkıcı olarak çalışan Muhterem Nur, Tekrar sinemaya dönerek aralıklı yıllarla 2002'ye kadar sinemada yer aldı.

1982 yılının Mayıs ayında Müslüm Gürses ile Malatya turnesinde tanıştı. Kendisinden 21 yaş küçük olan Müslüm Gürses ile 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda gizlice nikah masasına oturdu.