Muhtarlar silah dersi!

Bursa'da ’10 Nisan Polis Haftası’ etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla polisler atış poligonunda bir araya geldi. Muhtarlara verilen atış eğitiminin ardından, muhtarlar kalaşnikof ve tabancalarla atış talimi yaptı.

Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, Narkotik Suçlarla Şube Müdürü Hakan Uzundağ’ın da katıldığı, Bursa Özel Harekat Şube Müdürlüğü Atış ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 30 muhtar, atış eğitimcileri ve Osman Ak tarafından verilen kısa eğitimin ardından hedef tahtalarına atış yaptı.

Atışlarda kendi tabancalarını ve emniyete ait kalaşnikofları kullanan muhtarlar atışları esnasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.