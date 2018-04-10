Muhtarlar İspanya ziyaretine böyle gitti! Gri pasaportlar...

Kafilede bulunan Beykoz Çubuklu Muhtarı Hüseyin Hüsnü Kolcu, tarihi bir bölge olan Endülüs'ü görecek olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Yurtdışına organizasyonun muhtarları çok sevindirdiğini kaydeden Kolcu, "Bu aslında bir turistik gezi değil de muhtarlara verilen önemin bir ifadesi. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız değer verdi. Biz de gidiyoruz. Bu bir başlangıçtır, devamı da gelir inşallah." dedi.