Muhtarlar İspanya ziyaretine böyle gitti! Gri pasaportlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurtdışı gezilerinin organize edilmesi" talimatı üzerine İçişleri Bakanlığı 5 ilden 50 muhtarı İspanya'nın Endülüs bölgesine gönderdi. Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan muhtarların yer aldığı ilk kafile, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan yola çıktı. Özel sponsorlar ile Endülüs'te 48 saat geçirecek muhtarlar İspanya'daki önemli tarihi eserleri gezecek. Muhtarlar bu gezinin kendilerine kültürel ve şehircilik anlamında çok şey katacağını ifade ettiler.
Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon’dan toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde topluca poz verdi. Çoğu yurt dışına ilk kez çıkan muhtarlar heyecanlıydı. Muhtarlar bu gezinin kendilerine kültürel ve şehircilik anlamında çok şey katacağını ifade ettiler. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Şefik Aygöl de muhtarlara eşlik ediyor...
Kafilede bulunan Beykoz Çubuklu Muhtarı Hüseyin Hüsnü Kolcu, tarihi bir bölge olan Endülüs'ü görecek olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Yurtdışına organizasyonun muhtarları çok sevindirdiğini kaydeden Kolcu, "Bu aslında bir turistik gezi değil de muhtarlara verilen önemin bir ifadesi. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız değer verdi. Biz de gidiyoruz. Bu bir başlangıçtır, devamı da gelir inşallah." dedi.
İLK KEZ YURTDIŞINA ÇIKIYORUM... Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat da 53 yaşında olduğunu, ilk defa yurtdışına çıkacağını belirtti. Bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür eden Polat, "Muhtarların yurtdışına çıkması çok güzel bir imkan. Yurtdışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay." ifadelerini kullandı.
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