Muhtar kavgasında silahlar konuştu: Mahalle karıştı!

ŞANLIURFA Bahçelievler Mahalle Muhtarlığında meydana gelen olayda; 31 Mart'ta yapılacak muhtarlık seçimleri çalışmaları kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden, "Oy verirken adayın ailesine iyi bakın, iyi düşünün" yönünde paylaşımda bulunan mevcut muhtar M.D.’nin çocukları A.D. ve R.D. ile aynı mahalleden muhtar adayı olan M.N.K. arasında tartışma çıktı.
Sosyal medya üzerinden başlayan tartışma, bir süre sonra M.N.K.'nın muhtarlık bürosuna gitmesi ile kavgaya dönüştü.
Yaralı kardeşler çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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