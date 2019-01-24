Muhtar kavgasında silahlar konuştu: Mahalle karıştı!

ŞANLIURFA Bahçelievler Mahalle Muhtarlığında meydana gelen olayda; 31 Mart'ta yapılacak muhtarlık seçimleri çalışmaları kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden, "Oy verirken adayın ailesine iyi bakın, iyi düşünün" yönünde paylaşımda bulunan mevcut muhtar M.D.’nin çocukları A.D. ve R.D. ile aynı mahalleden muhtar adayı olan M.N.K. arasında tartışma çıktı.

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