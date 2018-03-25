Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları şehit düşeli 9 yıl oldu

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı ve Ülkü Ocakları'nın efsane başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının üzerinden tam 9 yıl geçti... Yazıcıoğlu ve arkadaşları ölümlerinin 9. yılında mezarları başında anıldı...

Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları şehit düşeli 9 yıl oldu

TÜRK siyasi hayatının sembol isimlerinden Büyük Birlik Parisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 9. yıldönümünde Taceddin Dergahı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve yakınlarının yanı sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları mensupları, partililer ve sevenleri katıldı. Yazıcıoğlu ile birlikte Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden BBP Sivis İl Yöneticileri Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş de Sivas'taki mezarları başında anıldı.



Destici, Yazıcıoğlu'nun Türkiye ve İslam coğrafyası için hayalleri olduğunu ve onun izinde yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Destici, şunları kaydetti:

"Muhsin Yazıcıoğlu bir hayal ile yola çıkmıştı. Onun hayali 'Başı açığıyla, başı kapalısıyla, Doğulusuyla, Batılısıyla, Kürt'üyle, Türkmen'i, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı bu ülkede doğduğu yerde doysun, alnı ak, başı dik, karnı tok bir şekilde yaşasın'dı. Yine onun bir hayali vardı; Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış ve birleşmiş bir Türk Birliği idi. Diğer bir hayali de Türk ve İslam coğrafyasında zulümler bitsin, zulümler sona ersin, Türk ve İslam coğrafyası huzur bulsun, barış bulsun, buradaki mezhebi, etnik ayrımcılıklar son bulsun ve İslam dünyası kalkınsın, Türk-İslam medeniyeti yeniden inşaa edilsin istiyordu."

Yazıcıoğlu'nun, darbelerin olmadığı bir Türkiye hayal ettiğini belirten Destici, 1971 muhtırası, 1980 ve 28 Şubat darbelerine karşı direndiğini ve karşı geldiğini söyledi.

Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu, bu sistemin değişmesini istiyordu. 'Biz A partisinin, B partisinin, C partisinin alternatifi değiliz. Bu köhnemiş sistemin, düzenin alternatifiyiz' diyordu. Yazıcıoğlu, bu ülkede adalet tam olarak sağlansın, hiç kimsenin hakkı yerde kalmasın istiyordu. Onun bütün sevdası Türk milletiydi, vatanıydı." dedi.

Yazıcıoğlu'nun hayalinden ve onun yürüdüğü ilkelerden ayrılmadan, "büyük birlik" hayaliyle mücadeleye devam ettiklerini dile getiren Destici, Nizam-ı Alem davasında yürümeyi sürdüreceklerini söyledi.

- "Bunların hepsinin takipçisiyiz"

Destici, Yazıcıoğlu'nun, 5 kişiyle vefat ettiği helikopter kazasına ilişkin ana davada takipsizlik kararı verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunların hepsinin takipçisiyiz. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki inşallah en kısa zamanda ana soruşturma dosyasına, 15 Temmuz hain FETÖ darbesinden önce verilen takipsizlik kararı kaldırılacak. Bütün bu soruşturmalar, dosyalar birleştirilecek ve baştan itibaren tekraren soruşturularak, bu hadisede bilerek hatası, yanlışı, ihmali, kusuru ve kastı olanlar mutlaka ama mutlaka hukuk önüne mahkemeye çıkarılacak. Hem onlar hak ettikleri cezayı alacak hem de bu süreç kesin olarak Allah'ın izniyle aydınlatılacaktır."

Bugüne kadar zerre taviz vermeden ve hiçbir noktayı eksik bırakmadan sürecin takipçisi olduklarını vurgulayan Destici, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ve cumhuriyet başsavcılıklarının konuyla ilgili üstün gayret gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine kırmızı-beyaz karanfiller bıraktı. Alperen Ocaklarından gençler ve partililer tekbirler getirerek, dualarla Yazıcıoğlu'nu andı.

- Alperen Ocakları otobüsü kaza yaptı

Öte yandan Destici'nin verdiği bilgiye göre Yazıcıoğlu'nu anma töreni için Sivas'tan Ankara'ya yola çıkan Alperen Ocaklarına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ankara'ya 25 kilometre kala kaza yaptı.

Kazada can kaybının olmadığını aktaran Destici, Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıları sabah ziyaret ettiğini, diğer hastanelere kaldırılanların da taburcu olduğunu dile getirerek, yararılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları şehit düşeli 9 yıl oldu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Taceddin Dergahı'ndaki törende yaptığı konuşmada, "(Ben milletim uğruna adamışım kendimi/ Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir/ Zulüm Azrail olsa hep Hakk'ı tutacağım/ Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir) diyerek şehadete yürüyen şehit Muhsin Başkanıma, onunla beraber hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş, pilot Kaya İstektepe'ye Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Destici, Yazıcıoğlu'nun Türkiye ve İslam coğrafyası için hayalleri olduğunu ve onun izinde yürümeye devam ettiklerini söyledi.

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Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları şehit düşeli 9 yıl oldu

Mustafa Destici, şunları kaydetti: "Muhsin Yazıcıoğlu bir hayal ile yola çıkmıştı. Onun hayali 'Başı açığıyla, başı kapalısıyla, Doğulusuyla, Batılısıyla, Kürt'üyle, Türkmen'i, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı bu ülkede doğduğu yerde doysun, alnı ak, başı dik, karnı tok bir şekilde yaşasın'dı. Yine onun bir hayali vardı; Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış ve birleşmiş bir Türk Birliği idi. Diğer bir hayali de Türk ve İslam coğrafyasında zulümler bitsin, zulümler sona ersin, Türk ve İslam coğrafyası huzur bulsun, barış bulsun, buradaki mezhebi, etnik ayrımcılıklar son bulsun ve İslam dünyası kalkınsın, Türk-İslam medeniyeti yeniden inşaa edilsin istiyordu."

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Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları şehit düşeli 9 yıl oldu

Yazıcıoğlu'nun, darbelerin olmadığı bir Türkiye hayal ettiğini belirten Destici, 1971 muhtırası, 1980 ve 28 Şubat darbelerine karşı direndiğini ve karşı geldiğini söyledi. Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu, bu sistemin değişmesini istiyordu. 'Biz A partisinin, B partisinin, C partisinin alternatifi değiliz. Bu köhnemiş sistemin, düzenin alternatifiyiz' diyordu. Yazıcıoğlu, bu ülkede adalet tam olarak sağlansın, hiç kimsenin hakkı yerde kalmasın istiyordu. Onun bütün sevdası Türk milletiydi, vatanıydı." dedi. Yazıcıoğlu'nun hayalinden ve onun yürüdüğü ilkelerden ayrılmadan, "büyük birlik" hayaliyle mücadeleye devam ettiklerini dile getiren Destici, Nizam-ı Alem davasında yürümeyi sürdüreceklerini söyledi.

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