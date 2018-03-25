Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Siyasete damga vuran sözleri...

Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?.. Hangi siyasi mücadelelerden geçmiştir?.. Kaç yaşında vefat etmiştir?.. İşte Muhsin Yazıcıoğlu'na ait özlü sözler eşliğinde 'Muhsin Başkan'ın hayatından kısa kesitler...

Muhsin Yazıcıoğlu... Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı... 25 Mart 2009 günü Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde 5 arkadaşıyla birlikte şehadete yürüdü... Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 9. yıldönümü... Peki Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Hangi siyasi mücadelelerden geçmiştir?.. Hangi görevlerde bulunmuştur?.. Kaç yaşında vefat etmiştir?.. 28 Şubat sürecinde "Namlusunu tanka çevirmiş tanka selam durmam" diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili suikast soruşturması ne durumdu?.. İşte Muhsin Yazıcıoğlu'na ait özlü sözler eşliğinde 'Muhsin Başkan'ın hayatından kısa kesitler... (Hayatını kaybetti helikopterin önünde) Twitter

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Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 günü Sivas'ın Şarkışla İlçesi Elmalı köyünde dünyaya gelmiş ve 25 Mart 2009 günü helikopter kazasında hayatını kaybetmiştir... Türk Siyaseti hayatına damga vuran isimlerden birisi olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun gerçek mesleği veterinerliktir... 1980 döneminin efsane Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Muhsin Yazıcıoğlu, 19., 20., ve 23. dönem TBMM Sivas milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında Kahramanmaraş’ta şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. (Muhsin Yazıcıoğlu'nun son fotoğrafı onunla birlikte vefat eden gazeteci İsmail Güneş'in fotoğraf makinasından çıktı...) Twitter

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31 Aralık 1954 günü Halit ve Fidan Yazıcıoğlu çiftinin son çocuğu olarak Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla’da yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. Eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile de burada tanışıp evlenen Muhsin Yazıcıoğlu 2 çocuk babası idi. Twitter

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