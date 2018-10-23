Mühendislik fakültesi öğrencilerine pilot olma imkanı

"Malum şu an ülke olarak daha önceki yıllardan kaynaklı olan bazı problemlerden dolayı pilot açığımız çok fazla. Mühendislik fakültelerinin 3 ve 4'üncü sınıflarında okuyan öğrenciler, başvuru yaptıkları taktirde, eğitimine kaldıkları yerden Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda devam ederek pilot olabilecek. Bugün burada bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinin 3 ve 4'üncü sınıflarında okuyan öğrencilerine yönelik bir geçiş programı hakkında bilgilendirme yapıldı."

