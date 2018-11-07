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Muharrem Sarıkaya kesin deyip AK Parti'nin Ankara adayını açıkladı

Muharrem Sarıkaya kesin deyip AK Parti'nin Ankara adayını açıkladı

Yerel seçim öncesi AK Parti'de büyükşehirler için isimler netleşmeye başladı.İstanbul adaylığı için Binali Yıldırım ismi öne çıkarken, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Ankara'da Mehmet Özhaseki için kesin gibi ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 10:10 - Güncelleme: 07-11-2018 10:10

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara adaylığının kesinleşmek üzere olduğunu öne sürdü.

Muharrem Sarıkaya, "Aday olmanın ağırlığı" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı.AK Parti kulisinde konuşulanlara göre Kayseri milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir adaylığı kesinleşmiş gibi" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:Benzer durum TBMM Başkanı Binali Yıldırım için de geçerli. Ekonomi gazetecisi diliyle söylersem, AK Parti'de Yıldırım'ın İstanbul adaylığı satın alınmış.

AK PARTİ İZMİR'DE SÜLEYMAN SOYLU'YU MU ADAY GÖSTERECEK: Sarıkaya, İzmir için AK Parti'de iki ismin öne çıktığını söyledi. "İlki İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, diğeri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu" diyen Sarıkaya, şunları kaydetti: Soylu'nun yakın çevresine, "Daha yapacak çok işimiz var, işimize bakalım" dediği biliniyor. Özgener'in ise Ticaret Odası Başkanlığı'nda başlattığı projeleri bitirme kararlılığını sürekli dile getirdiğine işaret ediliyor. Dikkat çeken, muhalefet gibi iktidar partisinde de büyükşehir adaylıkları için adı geçen sayısının az olması.

VEKİLLERLE BAŞKANLAR TERS DÜŞMÜŞ: AK Parti'de nedeni konusunda ileri sürülen gerekçelerden biri, eski büyükşehir belediye veya il başkanlarının ağırlıklı bölümünün bu dönem milletvekili olması. Örneğin Samsun'un da arasında bulunduğu bazı illerde milletvekilleriyle belediye başkanları ters düşmüş. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir'in de arasında bulunan illerde büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmış olması da bu makamlara teveccühü azaltmış.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Termal Kam 07 Kasım 2018 11:11 Oldu Olacak Tahir Akyürek aday olsun Ankaraya. Özhasekiyle kaybetmek yerine Akyürekle hiç olmazsa zorlanmadan el çeker Akparti. Zira Konyadaki inat üç vekile mal oldu. Oysa Ankaraya daha cevval ve vitrinlik birisi bulunabilir.

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