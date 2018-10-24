Muharrem Sarıkaya AK Parti MHP ittifakının bitmesinde asıl nedeni açıkladı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "AK Parti bu süreçte, İstanbul’da MHP’den gelecek oyun yüzde 3-4 seviyesini geçmeyeceğini, birlikteliğin yaratacağı olumsuz etkinin 7-8 puana çıkacağını hesap etti" dedi. AK Parti'nin çoğu kaybetmek yerine azdan vazgeçme yoluna gittiğini belirten Sarıkaya, "MHP'yi adım adım bu noktaya çekti" ifadesini kullandı.

Muharrem Sarıkaya,"İttifak ayrışması" başlığıyla yayımlanan yazısında dün AK Parti ve MHP arasında yaşanan ittifak ayrılığını değerlendirdi.

"Aslında bir süredir her iki parti de bunun hesabını yapıyordu" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

AK Parti MHP ile seçime gitmenin getirisi ile birlikte olmamanın bedelinin hesabıyla uğraşıyordu. Bundan dolayı da MHP'nin istediği şekilde yerelde ittifaka sıcak bakmıyordu.

Danıştay'ın Andımız kararı ile yerelde ittifakın olmayacağının işaret fişeği de verildi. AK Parti bu süreçte, çok önem verdiği İstanbul'da MHP'den gelecek oyun %3-4 seviyesini geçmeyeceğini, oysa birlikteliğin yaratacağı olumsuz etkinin 7-8 puana çıkacağını hesap etti.

Çoğu kaybetmek yerine, azdan vazgeçme yoluna gitti; MHP'yi de af konusu ve Andımız zemininde adım adım bu noktaya çekti.